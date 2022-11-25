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Sambacı kadınların çantası, Erzurumlu kadınlardan

DHA

Sambacı kadınların çantası, Erzurumlu kadınlardan


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUMLU Işılay Çakır'ın 2 yıl önce 4 arkadaşı ile kurduğu ve bugün 74 kadına iş yeri olan 'Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi', Brezilya'da sambacı kadınların aksesuar olarak kullandığı el çantalarını işliyor. Başkan Çakır, hedeflerinin daha çok ihracat yapmak ve yöresel yemekleri ile kuracakları lokantayla UNESCO listesine girmek olduğunu söyledi.
Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir Meslek Atölyeleri'nde çalışmalarını sürdüren kadınlar, burada gün boyu yöresel yemek ve tatlıların yanı sıra kanaviçe, örgü bebek ile iplikten çanta gibi yüzlerce hediyelik eşya üretiyor. Kadınlar, ellerinde ilmek ilmek ördükleri birbirinden renkli ve desenlerdeki kadın çantalarını da firmalar aracılığıyla Brezilya'ya ihraç ediyor. Kooperatif sayesinde artık tüketen değil üreten olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten kadınlar, geleceğe umutlu bakmaya başladıklarını söyledi. Boş geçen zamanlarının el becerileri ile dolu dolu geçtiğini ve para kazanmaya başladıklarını dile getiren kadınlar, kooperatifin hayatlarına dokunduğunu belirtti.
'HEDEFİMİZ DAHA ÇOK KADINA ULAŞABİLMEK'
Palandöken İnovasyon Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Işılay Çakır, dünyayı kasıp, kavuran pandemi döneminde kurulduklarını ve bu sürecinde hızla büyümeleri açısından güzel fırsat olduğunu söyledi. 2021'in Ocak ayında 9 ortaklı kurdukları kooperatifte ilk olarak 4 kişi çalıştıklarını anlatan Çakır, "Diğer 5 arkadaşlarımızın kendi işleri vardı. Biz 4 arkadaş hizmete başladık. Önce yiyecek içecek alanında sipariş çalışmaya başladık. Bu 4 kişi, 10 kişi daha sonra 20 derken bir çığ gibi büyüdük ve 73 kadın olduk. Sırada bekleyen çok sayıda kadın da bulunmakta. Bünyemizde 3 şirketle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yemek, yiyecek ve içeceğin dışında ev tekstili, kişisel aksesuarlar üretmeye başladık. Bu da başka firmaların dikkatini çekti ve bizlere fason iş getirmeye başladılar. Brezilya ve İran'a şu anda çanta üretiyoruz. Hedefimiz büyüyerek daha çok kadına ulaşabilmek" diye konuştu.
Kooperatiftekilerin Aile ve Hizmetler Politikalar İl Müdürlüğü'nden destek alan kadınlardan oluştuğunu kaydeden Çakır, "Kadınlarımız burada ekonomik özgürlüklerine kavuşurken bir taraftan da eğitimli bir birey olmaları için eğitim-öğretim ve bilgisayar kursları veriyoruz. Üyelerimiz bu eğitimleri mutlak almak zorunda. Hedeflerimizin arasında yurt dışına daha çok ihraç yapmak. Yiyecek içecek öğretmeni olduğum için kültürel anlamda da bu şehrin desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. UNESCO ekibi Erzurum'a geldi. O ekip burada çeşitli araştırmalar yaptı. Biz de araştırmalara destek olduk. Çeşitli ürünler sunduk. Bizim de UNESCO'ya bir mutfak sunmamız gerektiği düşüncesiyle çalışmalarımız hız kazandı. İnşallah bu projemiz de hayata geçecek" dedi. 
İLK KEZ ÇALIŞIYOR
Evli ve 3 çocuk annesi olan Kader Çakar ise hayatında ilk kez çalıştığını söyledi. Kooperatifin mutfak bölümünde çalıştığını belirten Çakar, "Işılay hocanın önceden kursiyeriydim. Yolumuz bu kez burada birleşti. Mutfakta mantı açıyoruz, kete yapıyoruz, kadayıf dolması sarıyoruz, kesme çorbası gibi yöresel yemek ve tatlılar yapıyoruz. Burada hem para kazınıyoruz hem de yeri arkadaşlar ediniyoruz. Birimizin sorunu olunca tek yumruk haline geliyoruz" diye konuştu.
Burada çalışıp ailesine maddi katkıda bulunduğunu vurgulayan, evli ve 3 çocuk annesi Şükran Koca Dağıstan da "Buraya hem el işi hem çıraklık eğitimi hem de maddi açıdan aileme yardımcı olmak için geliyorum. Günlerimiz çok güzel geçiyor ve sosyalleşiyoruz hem yeni arkadaşlarımız da oluyor. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Burada eğitmenlerden çok güzel şeyler öğrendim. Çok çeşitli aksesuarlar yapıyoruz. Dikişler dikiyoruz. Yaptığımız çantaları özellikle Brezilya'daki kadınların kullanması bizi sevindiriyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-11-25 11:51:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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