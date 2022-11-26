Avda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti



Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)-ERZURUM´un Oltu ilçesine bağlı Damarlıtaş Mahallesi´nde arkadaşlarıyla ava giden İskender Kolay (62), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kolay'ın cenazesi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) ekibi tarafından hastaneye getirildi.

Olay, bugün Oltu ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Damarlıtaş Mahallesi arazisinde meydana geldi. Trabzon Akçaabat ilçesinden 6 arkadaş, avlanmak üzere sabah saatlerinde Damarlıtaş köyü arazisine gitti. Ayyıldız devlet avlağına giden avcılardan İskender Kolay, iddiaya göre bir süre sonra kalp krizi geçirdi. İskender Kolay, avlakta hayatını kaybetti. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) ekibi sevk edildi. Araziden alınan Kolay'ın cenazesini JAK ve AFAD ekipleri bir süre ellerinde taşıdı. 112 aracına konulan cenaze daha sonra karayolunda bekleyen ambulansa alınarak Oltu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2022-11-26 21:21:15



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