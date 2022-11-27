Palandöken´de gece yarısı kartopu keyfi



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM´a gece yarısı lapa lapa yağan kar yağışı ile Erzurum ve Palandöken beyaza büründü. Karın yağdığını görenler araçlarına binerek gittikleri Palandöken´de kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Kimileri de karda fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.

Gün boyu etkili olan yağmur gece yarısına doğru yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum´un yüksek rakımlı bölgelerine ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken´e lapa lapa kar yağdı. Kısa sürede Erzurum´un yüksek yerleşim alanları ve Palandöken beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağdığını duyanlar araçlarına binerek kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Palandöken´e çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kartopu oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Aracına henüz kışlık lastik taktırmayan bazı sürücüler ise yolda kaldı.

Eşi ve çocukları ile Palandöken´e çıkarak gece yarısı kartopu oynayan Melikşah Dengizek, "Karı çok özledik. Erzurum´a kar yakışıyor. Karın gelişini kutlamak için ailece dışarı çıkıp kartopu oynadık. Çok da iyi oldu´´ diye konuştu.

Araçları ile Palandöken´e çıkamayan Muhammed Talha Koçak ise "Aracımızda kışlık lastik var ama çıkamadık. Kara yolları ekipleri çalışıyor. Yol açıldı mı bizde çıkarız´´ dedi.

Meteoroloji 12´nci Bölge Müdürlüğü´nün uyarısını yaptığı kar ve sağanak yağış Erzurum´da da etkili oldu. Şehir merkezi ve ilçelerde yağış etkili olurken, bin 500 rakım üstündeki bölgelerde ise kar lapa lapa yağdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-11-27 01:46:36



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