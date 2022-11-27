Kazada yaşamını yitiren uzman onbaşı toprağa verildi

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Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)AĞRI'da kullandığı otomobilin kamyonla çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat (25), memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün AğrıVan karayolu Havalimanı kavşağında meydana geldi. Hamur ilçesinden Ağrı yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat´ın kontrolünü kaybettiği 25 ACP 384 plakalı otomobil, karşı şeride geçip Aşkın Köz (50) yönetimindeki 55 AEB 773 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzin dönüşü kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat'ın cenazesi, memleketi Erzurum´a getirildi. SefiyeOrhan Polat çiftinin 5 çocuğundan 4´üncüsü ve bekar olan Polat için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye protokol, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Van Jandarma Komutanlığında 2 yıldır görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Hüseyin Polat, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı´nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-11-27 15:37:50



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