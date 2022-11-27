Erzurumspor FK - Bandırmaspor: 1-2

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ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Mustafa Akbaş, Batuhan (Dk.61 Muhammed Furkan), Mustafa Yumlu, Cengizhan, Estrela, Orhan Ovacıklı, Shala (Dk.70 Sefa), Rosheuvel (Dk.85. Celal Hanalp), Eren Tozlu, Olanare

BANDIRMASPOR: Gkelios Fatih, Koutroumbis, Okan (Dk.38 Alpay), Mulumba (Dk.64 Dembele), Sedat (Dk.89 Camara), Kerim Avcı (Dk.89 Manos), Caner Cavlun, Mehmet, Caner Hüseyin, Atabey (Dk.64. Oğuz)

GOLLER: Dk.47 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) Dk.63, Dk. 87 Kerim Avcı (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Olanare, Muhammed Furkan (Erzurumspor FK) Atabey, Alpay, Sedat, Caner Hüseyin, Dembele (Bandırmaspor)Spor Toto 1´inci Lig'in 15´inci haftasında Erzurumspor FK., evinde karşılaştığı Bandırmaspor´a Kerim Avcı´nın 63 ve 87´nci dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenildi. Ev sahibi ekibin golü 47´de Eren Tozlu´dan geldi.13´üncü dakikada Shala´nın ceza alanı önünde düşürülmesiyle kazanılan faul atışını kullanan Eren Tozlu´nun şutunda top barajdan sekerek kornere gitti.

23´üncü dakikada Caner Bağ, ceza alanında sert vurdu, kaleye giden topu Göktuğ parmaklarıyla dokunarak uzaklaştırdı.

33´üncü dakikada Olanare, müsait durumdaki Rosheuvel´e pas çıkardı. Sol kanattan ilerleyen Rosheuvel, ceza alanı çaprazından sert vurdu, top auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

47´nci dakikada Shala´nın ortasında ceza alanında bekleyen Eren Tozlu, kafa şutuyla topu kalenin uzak köşesine gönderdi: 1-0.

56´ncı dakikada Erzurumspor defansında yaşanan karambol sonrası topla buluşan Mehmet´en sert şutu kaleci Göktuğ´da kaldı.

60´ıncı dakikada Caner Cavlun´un yaklaşık 25 metreden vurduğu şutunda kaleci Göktuğ yumruklarıyla uzaklaştırdı.

63'üncü dakikada Atabey´in pasıyla ceza alanına giren Kerim Avcı, ceza alanı sağ kanadından topu ağlara gönderdi: 1-1.

76´ncı dakikada Cengizhan´ın sağ kanattan ceza alanına yerden gönderdiği topa dokunan olmayınca kaleci Gkelios tehlikeli önledi.

87´nci dakikada Kerim Avcı´nın sol kanattan yaklaşık 30 metreden orta-şut karışımı vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 2-1 üstünlükle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-11-27 18:10:12



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