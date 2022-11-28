Kadın girişimci Erzurum'da güzellik merkezinin yeni şubesini açtı



Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)NESLİM Güngen Güzellik Merkezi Erzurum şubesi törenle açıldı. Kendi adını taşıyan şubenin açılışına katılan iş insanı Neslim Güngen, "Erzurum'a, Erzurum'un güzellik kalesini dikmeye geldik" dedi. Neslim Güngen Erzurum Güzellik Merkezi, merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde törenle açıldı. İş insanı Neslim Güngen'in yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu davetliler katıldı."HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORUZ"Güzellik merkezinin açılışına şarkıları ve danslarıyla renk katan kadın girişimci iş insanı Neslim Güngen, "Ben çok duygulanıyorum. Böyle pırıl pırıl insanlarla büyüyorum, büyümeye devam ediyorum. Gerçekten hep şunu söylerler ya 'herkes kalbinin ekmeğini yer'. Ben kendi kapılarımı kendiliğinden açılır şekilde büyütüyorum. Dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Bugün 120'nci şubeydi sanırım. Her geçen gün büyüyoruz. Hedefimiz dünyada 2 bin şube olmak. Ben kadınlara dokunmayı seviyorum. Kadınların sesi olmayı seviyorum. Beyler kusura bakmasın ama biz kadınlar beylerden güçlüyüz. O yüzden de kadınların sesi olmak için buradayım. Erzurum'a, Erzurum'un güzellik kalesini dikmeye geldik diyorum. Kurumsal bir şekilde büyüteceğiz ve tek seansta inanılmaz sonuçlar alacağınız, uygun bütçelerle sonuç alabileceğiniz, meşgul etmeyip mutlu edeceğimiz sonuçları sizlere sunmak için elimden geleni gece gündüz araştırıyorum ve sizlere sunacağız diyorum. Çünkü özel ekiple bugün 2 bin 500 kadına istihdam sağlıyoruz. Amaç her geçen gün büyüyerek, doğru işler yaparak doğru bir şekilde sizleri mutlu ederek büyümek emin adımlarla diyorum. Erzurum halkına çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı" diye konuştu.Neslim Güngen Güzellik Merkezi Erzurum şubesinin sahiplerinden Azra Selçuk, "Birbirinden değerli alanında değerli ekip arkadaşlarımla Erzurum güzellik salonumuzu Neslim Güngen markası adı altında işimizi en güzel şekilde yapıp, ismimizi en güzel şekilde temsil edeceğimize emin olabilirsiniz. Ekip olarak Erzurum'u sallamaya hazırız" ifadelerini kullandı.Erzurum Şubesi'nin sahiplerinden Cüneyt Güneyim'in eşi Serap Güneyim ise "Erzurum'da yaşayan kadınlar ve tüm kadınlar zaten çok güzel. Ama güzelliğinize güzellik katmak için merkezimize bekleriz" dedi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan'ın da hayırlı olsun dilekleri sonrası güzellik merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Neslim Güngen ve davetliler, açılış sonrası merkezi gezerek bilgi aldı. Güngen, davetlilerle birlikte açılış hatırası olması için sosyal medya hesabında paylaşmak için video çekti. DHA-Ekonomi Türkiye-Erzurum Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)

2022-11-28 12:08:25



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