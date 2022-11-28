Soydukları iş yerinin güvenlik kamerasını da götürdüler



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, duvarında keserle delik açtıkları hırdavat dükkanından hırsızlık yapan şüpheliler, geride delil bırakmamak için güvenlik kamerasını da götürdü.

Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde hırdavatçılık yapan Muhammet Turan (23), sabah iş yerini açtığında duvardaki deliği gördü. Dükkanına hırsızların girdiğini fark eden Muhammet Turan (23), kamera görüntülerini izlemek için bilgisayarını açmak istedi. Ancak Turan, kamera kayıt cihazı ve bilgisayar monitörünün de çalındığını gördü, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen hırsızlık büro ve olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, metruk binaya bitişik olan iş yerine, duvarında keserle açtıkları delikten girdiğini belirledi. Şüphelilerin, dükkandan çakmak, eldiven, kozmetik ürünleri ve kasadaki az miktardaki parayı aldığı, geride delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de söküp yanlarında götürdüğü saptandı.

'1 SENEDE 4 KEZ SOYULDUK'

Cumartesi akşamı kapattıkları iş yerine pazartesi geldiğinde hırsızlık olayıyla karşılaştığını söyleyen Muhammet Turan, "Hırsız ya da hırsızlar iş yerinden muhtelif kozmetik ürünleri, birkaç paket çakmak ve eldiven çalmışlar. Herhalde endişeliymişler. Umdukları parayı bulamayınca yanlarında kamera kayıt cihazını götürmüşler. Duvarı keserle kırmışlar, suç aletini de polisler buldu. Buranın arka tarafı Yakutiye ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 15 yıldır kentsel dönüşüm arazisi, 1 senede 4 kez soyulduk. Bundan öncesinde dükkanımızın deposuna aynı olayı yaşadık. Bu son olur inşallah" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-11-28 14:02:37



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