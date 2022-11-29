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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düdüklü tencere bomba gibi patladı

DHA

Düdüklü tencere bomba gibi patladı


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)AĞRI'da, mercimek çorbası yapan Sevil Öztaş (16), düdüklü tencerenin patlamasıyla hastanelik oldu. Boynunda ve yüzünde yanıklar oluşan Öztaş, yanık tedavi merkezinde tedaviye alındı.
Olay, 18 Kasım'da Tutak ilçesinde meydana geldi. Öztaş ailesinin büyük kızı Sevil Öztaş'ın akşam yemeği için mercimek çorbası pişirdiği düdüklü tencere, gürültüyle patladı. Ailesinin hastaneye ilçedeki götürdüğü Öztaş, buradan sevk edildiği Erzurum'daki Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Boynunda ve yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle başı tamamen sarılan Öztaş, "Evde sobanın üzerinde yemek yapıyordum. Çorba pişirmek üzere düdüklüyü sobanın üzerine koydum. Sobaya kömür atmak için salona geçtim. Sobaya yaklaşır yaklaşmaz düdüklü bomba gibi patladı. Önce kapak fırladı sonra içindeki çorba yüzüme sıçradı. Bir anda şok yaşadım. Mutfağa koşarak yüzümü soğuk suyla yakamaya çalıştım. Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm. Daha sonra dedem, babam ve annem, beni Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan da bizi Erzurum'a sevk ettiler. 10 gündür Erzurum'da tedavi görüyorum. Yine yemek yapacağım ama bundan sonra düdüklü kullanmayacağım çünkü çok tehlikeli bir şey. Bundan böyle yemekleri tencerede pişireceğim" diye konuştu.
'GÜNDEN GÜNE İYİLEŞİYOR'
Kızının yanında eşiyle refakatçi kalan, evli ve 4 çocuk babası Sinan Öztaş (41), "Kızımda yemek yapma hevesi vardı. Biz dışarıdayken sobada yemek yapmak istemiş. Yemeğin yanında bir de düdüklüde çorba yapayım, demiş. Sobaya yaklaşırken basınçla düdüklü tencere patlamış. Kızım şoka uğruyor, ne yapacağını bilemiyor. Can havliyle yüzünü yıkıyor. Biz kızımızı o şekilde görünce apar topar Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdük. Doktorlar ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. 10 gündür buradayız. Kızım günden güne iyileşiyor. Sağlık durumu da düzeliyor. Kızım bundan sonra da yemek yapacak ama kesinlikle düdüklüde olmayacak. Gördük ki düdüklü çok sıkıntılı süreçleri doğurabiliyor. Kızım ölebilirdi de" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-11-29 09:50:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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