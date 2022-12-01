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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çilingir, duvar delip hırsızlık yaptı

DHA

Çilingir, duvar delip hırsızlık yaptı


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da çilingir dükkanı olan Yusuf Z. (30), 1 gecede 2 iş yerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla tutuklandı. Dükkanlardan birine duvarı delerek girdiği belirlenen Yusuf Z., adliyeye sevk edilirken gazetecilerin 'Hırsızlık yaptığınız yerlerin duvarını delerek mi giriyorsunuz?' sorusu üzerine "Ben bir şey kırmadım" dedi.
Yakutiye ilçesi Gülahmet Caddesi'nde, mobilya mağazasının demir kapısını kırarak içeriden 5 tek kişilik yatak, 1 çift kişilik yatak ve 3 tek kişilik baza çalan şüpheli, aynı caddede hırdavatçı dükkanına da yandaki metruk binadan duvarı delerek girdi. Şüpheli, buradan da çakmak, kozmetik malzemesi, inşaat eldiveni ve mont ile bir miktar para çaldı. Güvenlik kamerası kayıt cihazını da yanında götüren şüpheli, polis tarafından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izlenerek tespit edildi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak çalınan mont üzerindeyken metruk binada yakalanan çilingir Yusuf Z., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yusuf Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çoğu 'hırsızlık' olan 30 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Yusuf Z., adliyeye getirilişinde gazetecilerin 'Hırsızlık yaptığınız yerlerin duvarını delerek mi giriyorsunuz?' sorusuna "Ben bir şey kırmadım" diye cevap verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-12-01 10:09:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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