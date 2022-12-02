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Av tüfeği ile vurulup, ölüme terk edilen Belçika kurdu 'Hera'yı hayata bağladı

DHA

Av tüfeği ile vurulup, ölüme terk edilen Belçika kurdu 'Hera'yı hayata bağladı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'DA, bir çoban tarafından av tüfeğiyle vurulduktan sonra arazide ölüme terk edilen Belçika kurdu cinsi köpeği, güzellik uzmanı Çağla Gülkan Özcoşar (40) sahiplenip kent merkezine getirdi. Özcoşar, `Hera´ ismini verdiği köpeğin parçalanan bacağını 3 kez ameliyat ettirip rahat yürüyebilmesi için ortez yaptırdı. Tedavisi sürerken 7 yavru dünyaya getiren köpeğin 4 yavrusu ise öldü, diğer 3 yavru ise sahiplendirildi.
Erzurum'da, 2 çocuk annesi, güzellik uzmanı Çağla Gülkan Özcoşar, bir cenazeye katılmak için mayıs ayında Uzundere ilçesine gitti. Özçoşar, arazide dolaşırken çalıların arasında bulduğu yaralı köpeğin, bir köyün çobanı tarafından, sürüye saldıracak kurt zannedilip av tüfeğiyle vurulduğunu ve ölüme terk edildiğini öğrendi. Özcoşar, köylülerin 'yaşamaz' dediği köpeği kucaklayıp ilçe merkezine, oradan da otomobille Erzurum'a getirdi.
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyata alınan köpeğin parçalanan ön sağ bacağına müdahale edildi, vücuduna isabet eden birçok saçma çıkartıldı ve kurtlanan yaraları temizlendi. Özcoşar'ın, evinde baktığı ve 'Hera' adı verilen köpek, 52 gün sonra 7 yavru dünyaya getirdi. Anne köpeğin kullandığı ilaçlar nedeniyle emzirdiği 4 yavrusu öldü. Hayatta kalan 3 yavru için de süt anne bulundu. Yavrular büyüyüp sütten kesilince de sahiplendirildi.
'BİR UMUT, ALIP GETİRDİM'
Evinde çocukları, kedileri ve Hera ile mutlu bir yaşam sürdüklerini söyleyen Çağla Gülkan Özcoşar, hayvanlara yapılan eziyete son verilmesini isteyerek, "Bir yakınımın cenazesi dolasıyla Uzundere'nin bir köyüne gittik. Orada çalılıkta, ölüme yatmış ve her tarafı kurtlanmış bir köpek bulduk. İlçedeki veteriner 'burada yapılabilecek hiçbir şey yok' dedi. Erzurum'a getirmeye karar verdim. Köylüler, 'ölüyor zaten bundan bir şey olmaz' dedi. Köpek uzun süre yaralı kaldığı için kurtlanmış. Kurtların yediği yerlerin büyük bir bölümü deforme olmuş, çürümüştü. 'Bir umut' diye alıp getirdim. Parçalanan bacağı ve yaraları için 3 kez ameliyat yapıldı. Hamileymiş, tedavisi devam ederken 7 tane yavrumuz oldu. İlaç kullanıp emzirdiği için dördünü kaybettik. Hayatta kalan yavrulara Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında süt anne bulduk. Orada büyüdüler, daha sonra sahiplendirdik. Hera ismini koyduğumuz Belçika kurdu 3 yaşında. Eğitimli bir köpek, oraya nasıl gitmiş bilmiyoruz. Sahibini bulamadık. Artık o bizim evladımız oldu. Parçalanan ayağını yere basamadığı için ortez yaptırdım. Dışarı çıkardığımda onu kullanıyoruz. Umarım ayağını tekrar kullanabilir" diye konuştu.
Çağla Gülkan Özcoşar'ın isteğiyle Hera'ya ortez yaptıklarını belirten medikal Yusuf Mat, "Teknisyenlerimiz köpeğin ölçüsünü alarak uygun bir ortez taktık. Kontrol için geldiğimizde rahat ettiğini ama bazı eksiklikler olduğunu gördük. Onları da gidereceğiz. Hayvan korktuğu için bacağını yere basmıyor. Biz o ortezi hem köpeğin ayağındaki kırık kemiği korumak hem de ayağı geri çekmesin diye yaptık. Ama dikkat ettiğim kadarıyla üst tarafında ufak bir değişiklik yapmamız gerektiğini gördüm. Yakında daha iyi olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-12-02 11:00:07

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