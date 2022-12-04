Su altında kalacak Yusufeli'de sokak hayvanları da güvenli bölgelere taşındı



ERZURUM,(DHA)TÜRKİYE'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı suları altında kalacak yerleşim birimlerindeki sokak hayvanları toplanıyor. Artvin, Ordu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilçe belediyeleri ile hayvanseverlerin de destek verdiği çalışmada 500'e yakın kedi ve köpek, güvenli bölgelere götürüldü. Görevliler, zorlu arazide kaçan hayvanları da uyuşturucu iğneyle vurarak yakaladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5´inci en yüksek barajı 22 Kasım tarihi itibarıyla su tutmaya başladı. Yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak Yusufeli Baraj Gölü'nün suları altında kalacak yerleşim birimlerindeki sahipsiz sokak hayvanları, toplanarak güvenli bölgelere götürülüyor. Yusufeli ilçesindeki çalışmalara destek veren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, veteriner hekim, personel ve hayvan ambulansıyla sahipsiz kedi ve köpekleri topluyor. Bölgedeki sahipsiz hayvanları kurtarmak isteyen ekipler, zorlu arazide çalışma yürütüyor. Uysal olan köpekleri rahatlıkla yakalayan ekipler, kaçanları ise uyuşturucu iğneyle vurduktan sonra güvenli bölgelere taşıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Tarık Gürbüz, 500'e yakın kedi ve köpeğin toplanarak güvenli bölgelere götürüldüğünü belirtti. Bazı köpeklerin insanlara alışık olmadığı için kaçtıklarını anlatan Gürbüz, arazi şartlarında zor bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Artvin Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz ise sokak hayvanlarının tahliyesine çevre il ve ilçe belediyelerinin destek verdiğini söyledi. DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bilgiler doğrultusunda su basacak bölgelerde çalışma yaptıklarını belirten Yılmaz, "Yusufeli'nde su altında kalacak bölgelerdeki sahipsiz sokak hayvanlarının tahliyesiyle ilgili çalışıyoruz. İnsanlara yakın köpekleri kolayca alabiliyoruz ama zorlandığımız kısım insanlara yaklaşmak istemeyen, asosyal köpekler. Anestezi kullanarak veteriner hekim eşliğinde yakaladığımız köpekleri güvenli alanlara götürüyoruz. Bu köpeklerin beslenmelerini sağlıyor ve sağlık kontrollerini yaptırıyoruz" diye konuştu.

Hayvanları kurtarmak için 3 ay önce hazırlıklara başladıklarını da sözlerine ekleyen Yılmaz, "Yaklaşık 3 haftadan beri de su altında kalacak yerlerdeki hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 500'e yakın sokak hayvanını güvenli bölgelere taşıdık. Yaptığımız tespitlere göre 500'e yakın hayvanı daha taşıyacağız. Buradaki çalışmalarımız 6 ay sürecek. Bir taraftan köpekleri güveni bölgelere taşırken, bir taraftan da onları kısırlaştırarak popülasyonlarını kontrol altında tutmaya çalışacağız. Burada yaptığımız çalışmaya Artvin, Ordu ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2022-12-04 10:16:30



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