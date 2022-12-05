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Çiftçilere kompostun önemini anlatıp, poşetlerle dağıttı

DHA

Çiftçilere kompostun önemini anlatıp, poşetlerle dağıttı


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, eğitime alınan çiftçilere kompostu anlattı. Saksılarda deneme amaçlı kullanılmak üzere bir poşet kompost veren Ceylan, çiftçilerden organik atıklarını tesise getirmeleri konusunda da destek istedi. Tarım sektöründe ürünlerin uzun süre muhafaza edilmesi, rengini ve tadını alabilmesi için pek çok katkı maddesi kullanıldığını belirten Ceylan, "Artık bunları kullanmaya gerek yok. Topraktan gelen gıdaları komposta çevirip toprağa verdiğinizde, bunları karşılamış oluyorsunuz" dedi. 
Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP), Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2022 eğitim programları kapsamında Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BUAM); Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı kırsal mahallelerden gelen çiftçiler eğitime alındı. Çiftçilere kişisel bakım ve hijyen, sebze yetiştiriciliği-kompost yapımı ve kullanım alanları ile tarımsal destek ve hibeler konusunda bilgiler verildi. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan da ağustos ayında üretime başlayan kompost tesisi hakkında bilgilendirme yaptı. Atatürk Üniversitesi kampüsündeki yemekhaneler, marketler ve hastanelerin organik atıklarını toplayarak tesiste komposta dönüştürdüklerini anlatan Ceylan, çiftçilerden atıkları kendilerine ulaştırmalarını istedi.
Kompostun doğal bir ürün olduğunu ve içerisinde her türlü makro, mikro besin elementlerini barındırdığını belirten Ceylan, "Besin maddelerinin kaliteli büyümesi, çürümeden uzun süre muhafaza edilmesi, gerçek rengini, tadını alabilmesi için pek çok katkı maddesi kullanılıyor. Artık bunları kullanmaya gerek yok. 'Çöpe değil, toprağa' sloganıyla kurduğumuz tesiste topraktan gelen gıdaları komposta çevirip tekrar toprağa verdiğinizde bunları karşılamış oluyorsunuz. Sizler de köylerinizde çıkan organik atıkları bize getirerek kompost üretimine destek olabilirsiniz. Kompostun sağlıklı ürünler elde etmenizi sağlamanın yanı sıra toprağı da koruma özelliği bulunuyor" diye konuştu. 
Ceylan, eğitime katılan çiftçilere poşetler içinde hazırladıkları 1'er kilogramlık kompostları verdi. Kompostları saksılarda kullanmalarını isteyen Ceylan, çiftçilerden organik atıklarını tesise getirmelerini talep etti. 
1 TON ÜRETİME ULAŞILDI
Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki çamlık alanda haftada 2 bin 800 litre atığı işleyecek komposta dönüştüren tesiste 4 ay içinde 1 ton kompost üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Ceylan, "Şu anda bir tona yakın kompost üretmiş bulunuyoruz. Tesiste üretilen kompostu depoluyoruz. Üniversite içerisinde bayağı atık kaynağımız var. Yemekhaneler, marketler, fakülteler ve hastanelerden çıkan organik atıkları aracımız ve personelimizle topluyoruz. Bu tesisi kurarken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan destek aldık. Biz kendilerine öncelikle çiftçilere kompost üretimi konusunda bilgilendirme konusunda taahhütte bulunmuştuk. Bu taahhüdümüzü yerine getiriyoruz. Tesisimizde ürettiğimiz kompostu sözleşme imzalayacağımız bir çiftçimizin arazisinin bir bölümünde kullanarak orada deneme ekipleri yapacağız. Kalan kompostu Atatürk Üniversitesi'nin hobi bahçeleri var. Ayrıca çok yeşil bir kampüsümüz var. Kalan kompostu kampüsteki yeşil alanları artırmada kullanmayı planlıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-12-05 10:03:27

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