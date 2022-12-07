Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü (3)



AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Erzurum'da arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl haldeki binada, saçından tutulup yerlerde sürüklenerek dövülen ortaokul öğrencisi İrem D.'nin ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek 8 kişiden şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İrem D., "Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler. Hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Çağla D.'ye sizin hakkınızda şikayetçi olacağım dediğimde, 'Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz' dedi. Görüntülerde Çağla vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı. Zaten videoyu çekip sosyal medyada paylaşan da bir erkekti" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-12-07 14:37:59



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