Yeniden düzenlenen Dumlu Şehitliği, şehit yakınlarının gözyaşlarıyla açıldı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Dumlu Mahallesi'nde konuşlu 247'nci Piyade Alay Komutanlığı'nda 7 Aralık 1966'da çıkan yangında şehit olan 66 asker, düzenlenen törenle anıldı. Yakutiye Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan Dumlu Şehitliği'nin açılışının da yapıldığı törene çeşitli kentlerden gelen şehit yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Dumlu Mahallesi'nde konuşlu olan 247'nci Alay Komutanlığı'nda 7 Aralık 1966'da yangın çıktı. Yangında, 66 asker şehit oldu. Şehitler, vefatlarının 56'ncı yıl dönümünde törenle anılırken, yeniden düzenlenen şehitlik de dualarla açıldı. Yakutiye Belediyesi tarafından bakım, onarım ve tadilatı yaptırılan Dumlu Şehitliği'nin açılışına Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 60 şehit ailesi ile vatandaşlar katıldı.

6 YAŞINDAYDIM

Törene amcası Nedim Çeker ile birlikte Malatya´nın Pütürge ilçesinden gelen Hasan Çeker, "Babam şehit olduğunda ben 6 yaşındaydım. 1980'den beri hemen her yıl annem ve kardeşlerimle gelir mezarını ziyaret ederiz" dedi.

Ağabeyi Ramazan Şeker'in yangında şehit olduğunda yeğeniyle birlikte ilkokul birinci sınıfta okuduklarını anlatan Nedim Çeker, "1966 senesi bizlere zehir oldu. Rahmetli anam, babam bu acıdan çok etkilendi. Aile olarak hemen her yıl buraya geliyoruz. Şehitliğin yeniden düzenlenmesi bizleri mutlu etti" diye konuştu.

2 YILLIK EVLİYDİM, MURAT ALAMADIM

Gelini ve torunlarıyla birlikle Sivas'ın Suşehri ilçesinden gelen Salise Yılmaz (84), "Eşim Gani Yılmaz ile henüz 2 yıllık evliydik. Acısı çok zor oldu. Henüz murat alamadan eşimi kaybettim. Rabbim bana verdi, başkasına vermesin. Gelinim ve çocuklarım burada. Onlara tavsiyem, benden sonra da şehitliği ziyaret etsinler" diyerek gözyaşı döktü.

NE YAPSAK AZDIR

Şehitleri rahmetle andıklarını söyleyen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, geçen sene bakım, onarım ve tadilatını yaptıkları şehitliği tamamlayarak açtıklarını belirtti. Uçar, vatan için canlarını gözlerini kırpmadan veren şehitler için ne yapılsa az olduğunu kaydetti.

56 yıl önce yaşanan olayı hatırladığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, törenle büyük acıyı yeniden yaşadığını söyledi.

Yangın faciasında şehit olanların çocuklarının birçoğunun babalarını hatırlamadığını kaydeden Vali Memiş, olayın çok üzücü olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen törende Vali Memiş ve beraberindekiler, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-12-07 16:19:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.