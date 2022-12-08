Doğal gaz boru hattının şantiyesi, alabalık üretim tesisine dönüştürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal gaz boru hattının şantiyesi, alabalık üretim tesisine dönüştürüldü

DHA

Doğal gaz boru hattının şantiyesi, alabalık üretim tesisine dönüştürüldü


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)AZERBAYCAN doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak için yapılan çalışma kapsamında Pasinler ilçesinde kurulan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) şantiyesinin alanı, proje tamamlanıp boşaltılınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından devralındı. Belediyenin, alanda `Tarım kampüsü' oluşturacağı proje kapsamında ilk olarak yavru alabalık kuluçkahane, porsiyonluk ve somon anaç üretim merkezi kuruldu. Foseptik ile su arıtma havuzlarının üretim havuzlarına dönüştüğü merkezde yetiştirilen 300'e yakın anaç alabalıktan üretilecek yavrular, ildeki tesislere satılacak.
Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak hat güzergahında yer alan Erzurum'un Pasinler ilçesinde TANAP şantiyesi kuruldu. Haziran 2019'da projenin tamamlanmasıyla birlikte şantiyenin üzerine kurulduğu yaklaşık 400 dönüm alan, 2 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in girişimleriyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile yine büyükşehir belediyesinin şirketlerinden Çevre Temizlik, Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic. San. A.Ş. (ÇETAŞ) 'tarım kampüsü' kurulması planlanan alanda ilk olarak Erzurum'daki alabalık yetiştiricilerinin yavru ihtiyacını karşılamak üzere yavru alabalık kuluçkahanesi, porsiyonluk ve somon anaç üretim merkezi projesini hayata geçirdi. Daha önce şantiyede fosseptik, içme suyu ve atık su arıtma tesisi olarak kullanılan havuzlar, alabalık yetiştirilecek havuzlara dönüştürüldü. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulan merkezde, 20 yavru büyütme küveti, yavruları sınıflandırmak için 2 boylama havuzu, 300 bin metreküplük 2 alabalık üretim silosu, 500 bin metreküplük 1 somon üretim havuzu, 1 de porsiyonluk alabalık boylama havuzu oluşturuldu.
Merkezin kurulumunun tamamlanmasıyla birlikte tesiste anaç balık yetiştirilmesi için çalışmalar başladı. Konusunda uzman isimlerin görev aldığı merkezde ilk etapta 300'e yakın anaç balık yetiştirildi. Merkezde yavrulayacak duruma gelen alabalıkların sağımı yapıldı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kılıç ile çalışanlar tarafından yapılan sağımlardan elde edilen yumurtalar kuluçka makinelerine yerleştirildi. 200 bin yavru kapasiteli kuluçka makinelerine konulan yumurtalar, yavru haline dönüştükten sonra Erzurum'daki alabalık işletme tesislerine satılacak. 
YENİ BİR İŞ ALANI OLUŞTU
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, yaklaşık 10 bin tonun üzerinde alabalık üretilen kentte yavru ihtiyacının çok uzaklardan karşılandığını belirterek, "Tesisler yavruları il dışından, yüzlerce kilometre uzaklardan getiriyordu. Bu da tesisler için önemli bir harcama kalemiydi. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu alanda çalışma yaparak yavru üretilebileceğini gösterdik. Bizim kurduğumuz merkezden sonra bazı ilçelerde de müteşebbisler yavru üretim çiftlikleri oluşturmaya başladı. Bu alanda ilimizde istihdam oluşması, iş imkanı doğması bizleri memnun etti" dedi.
TARIM KAMPÜSÜ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla 400 bin dönüm alanda tarım kampüsü oluşturarak yöre çiftçisine hizmet etmeyi planladıklarını belirten Kılıç, "Kampüs içinde yer almasını planladığımız bazı projelerimiz bitti, bazılarında çalışmamız devam ediyor. 10 bin dönüm alan üzerine kurulan yavru alabalık kuluçkahane, porsiyonluk ve somon anaç üretim merkezi ilimizde önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Daha önce şantiye için fosseptik, atık su arıtma ve içme suyu arıtma olarak kullanılan havuzları mühendislerimizin çalışmasıyla alabalık üretim tesisine dönüştürdük. 2 yıl önce başladığımız çalışmalar sonunda 300'e yakın kendi anaç balığımızı üretmeyi başardık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-12-08 10:34:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
(Görüntülü) YENİDEN DÜZENLENEN DUMLU ŞEHİTLİĞİ, ŞEHİT YAKINLARININ GÖZYAŞLARIYLA AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YENİDEN DÜZENLENEN DUMLU ŞEHİTLİĞİ, ŞEHİT ...
Yeniden düzenlenen Dumlu Şehitliği, şehit yakınlarının gözyaşlarıyla açıldı
YEREL HABERLER Yeniden düzenlenen Dumlu Şehitliği, şehit ...
Erzurum'da 56 yıl önce yangında şehit olan askerler törenle anıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da 56 yıl önce yangında şehit olan askerler ...
Erzurum ve Kars'taki marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars'taki marketlerde "fahiş fiyat" ...
Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü (3)
YEREL HABERLER Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ...
Doğu'daki 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış şartlarında hızla ulaşmak için hazır
YEREL HABERLER Doğu'daki 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış ...
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
(Görüntülü)ERKEK ARKADAŞ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KENDİSİ GİBİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ KIZI DÖVDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERKEK ARKADAŞ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KENDİSİ ...
Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ...
Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü
YEREL HABERLER Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ...
Erzurum'da aynı aileden 8 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da aynı aileden 8 kişi doğal gaz zehirlenmesi ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Atatürk Üniversitesinden "modern ve geleneksel binicilik" eğitimi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden "modern ve geleneksel ...
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden kan bağışı ...
Doğu'nun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak
YEREL HABERLER Doğu'nun kış turizm merkezleri "ekoturizm" ...
Doğu Anadolu kar altında
YEREL HABERLER Doğu Anadolu kar altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.