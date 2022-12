DP Lideri Uysal: Genişlememe konusunda ortak bir irade var

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6´lı masanın genişlememe konusunda ortak bir iradesi olduğunu belirterek, "Bu süreçte çokça kurulmuş siyasi partiler, siyasi öbeklenmelerin olduğu da bir gerçek. O açıdan 6 siyasi parti olarak toplumun büyük ekseriyetinin hissiyatına tercüman olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu istikamette bir kararlığımız var" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erzurum´da parti teşkilatıyla bir araya geldi. İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Uysal, daha sonra bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Tarihi bir seçim kavşağına doğru yaklaştıklarını belirten Uysal, "Türk demokrasisinin belki de en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Demokrasinin pek çok tarifi vardır. Ama en etkin tariflerinden birisi kavgasız, dövüşsüz iktidarın el değiştirebilmesidir. 14 Mayıs 1950 iktidar değişiminden bugüne çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren darbelere ara dönemlere rağmen Türkiye, Türk demokrasisinin bu özelliğini her daim korumuş ve bugünlere getirmiştir. Bugün de Türk demokrasisinin en önemli kazanımı, sermayesi, kavgasız, dövüşsüz iktidarı değiştirebilme kabiliyetidir. Sadece ve sadece bir kişinin iktidarını sürdürme hedefinin dışında hiçbir hedefi olmayan karşımızda bir Cumhur İttifakı var. Bunun karşısında da demokrasi, hukuk, fırsat eşitliği diyen, Türkiye´de herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye´yi, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu Türkiye´yi ortaya çıkarmak amacını güden 6 siyasi parti olarak milletimizin önünde çağı yakalamak adına siyaset yapıyoruz. Bugün 6´lı masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partilerle beraber Türkiye´de işleyen demokrasiyi kurabilmek, hukuk düzenini kurabilmek, rekabet içinde eşitliğin sağlanacağı anlayışla beraber korkusuzca yaşama hürriyetimizin teminat altına alındığı hukuk devletinin yerleşik hale gelmesinin mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

'YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ'

Toplantıda basın mensuplarının ortak adayla ilgili sorularını cevaplandıran Uysal, şunları söyledi:

"Siyasetin tabii zamanlaması var, momentumu var. Sadece aday değil, pek çok siyasi kararın alınacağı tabii bir süreç işliyor. 6´lı masa etrafına gelmiş siyasi partilerin oluşturduğu çalışma grupları kurumsal, yapısal anlamda Türkiye´nin can alıcı, can yakıcı pek çok başlığıyla ilgili hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz onları yakın zamanda kamuoyuyla buluşturacağız. Bugün Türkiye´de keyfi rejime desteğin yüzde 35´ler seviyesine düştüğünü görüyoruz. Bizlere düşen vazife, toplumun büyük çoğunluğunu itirazını ortaya koymakta çekinmediği rejimle ilgili en azami düzeyde toplumsal mobilasyonu sağlayacak, adayıyla, kadrosuyla programıyla bir paket programı milletin önünde heyecan üretecek çerçeveye eriştirmek. Milletin desteğini en azami noktada sandığa yansıtmak."

'GENEL BAŞKANLARDAN BİRİ ADAY OLMALI'

Muhalefetin aday problemi olmadığını belirten Uysal, "Geçmişle mukayese ettiğimizde muhalefetin aday problemi yoktur. Hepimizin ortak kanaati seçimlere ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla gidilmesidir. Ama muhalefete iktidara nispetle baktığınızda kuvvetli adayla beraber en önemli avantajı kuvvetli bir kadroyu koyabilmekten geçmektedir. Demokrat Parti olarak değerlendirmemiz siyasetin tabi sürecini irdelediğimizde siyasi liderler, parti liderleri, ortak bir aday çıkmıyorsa tabi adaydır. Çünkü parlamentodan artık hükümet çıkmıyor. Partilerin varlığı da yürütmeye talip olmaktır. O açıdan siyasi partiler yürütmeye talip olmalıdır. Bugün ortak aday çıkarma noktasında irademiz var. Siyasal süreci sadece bir iktidar değişikliği değil, aynı zamanda kurucu akılla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden inşa edecek, kurallarıyla, kurumlarıyla, değerleriyle ortaya koyacak siyasi liderliktir. Onun da tabi olanı siyasi parti genel başkanlarından birinin aday olmasıdır. Bu Demokrat Parti olarak bizim düşüncemiz" diye konuştu.

GENİŞMEMEME KARARI

Basın mensuplarının ittifaka yeni katılımlar olup olmayacağıyla ilgili bir soryu da cevap veren Uysal, "Bu tür birliktelikler, ittifaklar aritmetik bir toplam değildir. Aynı zamanda bir ahengi, bir kimyanın oluşmasını da sağlamaktır. Bu açıdan baktığımızda 6 siyasi partinin temsil ettiği referanslar, değerler, gelenekleri olan yapılar toplumsal kabulü, genişliği ortadadır. Geçen toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Bu noktada bir genişlememe hususunda ortak irade var. Bu süreçte çokça kurulmuş siyasi partiler de var, farklı farklı siyasi öbeklenmelerin olduğu da bir gerçek. O açıdan 6 siyasi parti olarak toplumun büyük ekseriyetinin hissiyatına tercüman olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu istikamette bir kararlığımız var" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

