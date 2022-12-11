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Bakan Soylu: Gazilerimiz ve şehit annelerinin ayakları altında halı olsak da onların borcunu ödeyemeyiz (2)

DHA

Bakan Soylu: Gazilerimiz ve şehit annelerinin ayakları altında halı olsak da onların borcunu ödeyemeyiz (2)


ERZURUM'DA OTEL AÇILIŞININ ARDINDAN STK TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Iğdır'dan Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptırılan bir otelin açılışını yaptıktan sonra aynı otelde STK temsilcileri ile görüştü. Bakan Soylu, açılışta yaptığı konuşmada Iğdır'da şehit Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un ailesi tarafından evlatlarının adına yaptırılan cami ve Kur'an kursunun açılışından geldiğini belirterek, şehit annesinin bugüne kadar devletin şehitlere verdiği hiçbir tazminatı almadığını ve evladını işe koymadığını söyledi. Türkiye'nin büyüyüp yükseldikçe yarınlarına daha güçlü baktığını kaydeden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çocukluk ve gençlik yıllarımızda analarımızın, babalarımızın hayal bile edemedikleri Türkiye ile buluşturduğunu ifade etti. 21'nci yüzyılın altyapısındaki eksikliklerin tamamlandığını belirten Soylu, "Batı ile aramızdaki makası küçültüyoruz. Altyapımızla, üstyapımızla, otellerimizle turizm ve tatil beldelerimizle, üretimimizle, istihdamımızla, ihracatımızla. İhracatımız 250 milyar doları aştı. Bunlar öyle basite indirgenecek rakamlar değil. 39-40 milyar dolarlardan 250 milyar dolara, dünyanın büyük krizler içerisinde bulunduğu ekonomik dilimler içerisinde. İstihdamımız 31 milyonu aştı. Türkiye için bu rakamlar kolay ulaşabilecek rakamlar değil. Erzurum'da turizm otellerinin yatak kapasitesi 12 bini aştı. Bunlar büyük ve önemli işler" diye konuştu.
'TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ'
Yatırımın olabilmesi için huzurun, öngörülebilirliğin, istikrarın ve geleceği iyi bir şekilde görebilmenin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, "Yatırımın olabilmesi için bir ülkenin alt yapısının olması lazım. Hastanelerinin, yollarının, havalimanlarının ve bilumum alt yapılarının, üniversitelerinin olabilmesi lazım. Türkiye büyük bir devrim gerçekleştirdi. Buna değişim demek haksızlık olur, buna gelişme demek de haksızlık olur. Bu büyük bir devrimdir. Bu büyük devrimin sahibi bu aziz millettir. Bu büyük devrimin yöneticisi kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´dır. Bu büyük devrimin bugünkü yüklenicileri de Cumhur İttifakı'dır. Bu millet büyük bir millettir. Umudunuzu ne olursunuz yüksek tutun. Eğer umut olmasaydı bu otel yapılamazdı. Şu Palandöken dağının cesareti kadar cesaretli olmalıyız. Hiçbir zaman cesaretimizden kuvvetimizden geri durmamalıyız. Arafat´ta Safa´yla Merve arasında hervele yapıyoruz. Bize çok sıkıntı çektirdiler. Fırsat buldukça dinimize, birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar. Fırsat buldukça medeniyetimize, gelenek, görenek, ananemize saldırıyorlar. Hepsini berhava ettik. Şimdi hervele zamanı. Şimdi çalımlı yürümek zamanı. Şimdi etrafımızdaki coğrafyaya özgüvenimizi tattırmak zamanı. Batının etrafımızdaki coğrafyadan elini çektirmek zamanı. Kardeşlerimizle, bütün Müslümanlarla, Türk devletleriyle, hep birlikte geleceğe uzanma zamanı. Bu bizim omuzlarımızdadır. Tayyip Erdoğan gibi bir fırsatı bir daha yakalayamayız. Bu fırsatı Türkiye'nin yüzyılına da bizden sonraki geleceğe de güçlü bir şekilde iletelim inşallah" dedi.
Bakan Soylu ve protokol açılışını yaptığı oteli gezerek bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra otelde Sivil Toplum Kuruluşların (STK) temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. (DHA)Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-12-11 20:12:58

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