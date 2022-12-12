Bakan Soylu: Gazilerimiz ve şehit annelerinin ayakları altında halı olsak da onların borcunu ödeyemeyiz (3)



TERÖRÜN VE DARBECİLERİN KAFASINA VURMAYI İYİ BECERDİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılışını yaptığı otelin toplantı salonunda Sivil Toplam Kuruluşları ve Kanaat Önderleri ve iş insanları ile buluşmasında Türkiye´nin terörle mücadelesine değindi. Türkiye´nin terörün ve darbecilerin kafasına nasıl vurulacağın iyi becerdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye'ye karşı 20 yıldır yapılmayan ihanet, oyun, düzen ve tezgâh kalmadı. Gezi olayları PKK'nın, DHKP/C'nin, bütün terör örgütlerinin içerisinde olduğu tam bir kalkışmadır. Ardından 1725 Aralık, tam bir kalkışmadır, tam bir darbe girişimidir. Ardından 15 Temmuz, bunların hepsinin arkasında Amerika var´´ dedi.

GÜÇLERİ YETMEYECEK

FETÖ'nün Türkiye'ye ve dünyaya getireceği şeyin, İslam'ı laçkalaştırmak PKK´nın ise Doğu ve Güneydoğu'nun en önemli karakterinden bir tanesi din-i mübin-i İslam'ı alabora etmek olduğunu vurgulayan Soylu, Amerika´nın ürettiği DEAŞ´ın hedefinde İslam olduğunu belirtti. Soylu, "Müslümanları birbirine düşürülmek istiyorlar. Ama birlik olunduğunda Müslümanların ve ülkenin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek´´ diye konuştu.

BELLERİNİ KIRDIK

Terörün belinin kırıldığını ve 4 yıl önce, "Teröristler dağlarda gezemeyecek" ifadesini kullandığını hatırlatan İçişleri Bakanı Soylu, "İHA ve SİHA'larla bunun önüne geçtik. Tendürek'ten Kato'ya kadar her yerde üs bölgeleri kurup topyekun ortaya koyduğumuz strateji ile teröre içerde adım attırmadık. Erzurum'da terörist var mı? Yok. Tendürek'te yok. Karadeniz'de, Bayburt, Trabzon Gümüşhane'nin yaylalarında, 'karşımıza ne zaman çıkacaklar' diye endişe ediyor muyuz? Amanonslar'dan Hatay'a, Mersin'e, Adıyaman'dan Gaziantep'e, Osmaniye'ye kadar tertemiz. Gabar'da var, o da 6 tane kaldı. Tunceli'de de ya 5 ya 6 tane var. Onları da bitireceğiz. Türkiye iki şeyi, iyi becerdi. Bir terörün, iki darbecilerin kafasına nasıl vurulacağını" ifadesini kullandı.

DÜNYAYI GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın bu ülkede, bu milletle, inancıyla, mücadelesiyle atılan büyük adımların sadece başlangıç olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Vallahi dünyayı görüyoruz, ayağa kalktık, öyle yürüyüş yaptık, öyle bir yürüyüş yapacağız ki sadece cennet coğrafya değil, etrafımızdaki coğrafya bizle bir bütün olacak" dedi.

ERDOĞAN `IN VE TÜRKİYE´NİN AYAĞINA GELDİLER

Batı'ya ve etrafındaki coğrafyadaki ateş topuna rağmen bir ülkeyi tacizlere karşı bariyer oluşturup koruyabilmenin çok önemli olduğunu kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Suriye şu anda birtakım terör örgütlerinin bazı topraklarının elinde olduğu, kendi otoritesini bile tam anlamıyla sağlayamadığı ülke. Peki Irak öyle değil mi? İran uzun yıllardan beri ambargoyla karşı karşıya değil mi? Bütün bunlara rağmen Türkiye'yi bu istikrarsızlık çemberi içerisinde, istikrar içerisinde tutabilmek belki de tarihin en zor işidir. Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye bu en zor işi becermiştir. İstikrarsızlığa kendisini itmeye çalışanlara karşı bu ülke istikrar içerisindedir. Bazı ülkeler gıda krizini çözemedi. Karşı karşıya kaldıkları gıda krizini kendileri çözebildiler mi ? Çözemezler. Çünkü itibarları yok. İtibar çözer, krizleri itibar çözer, onlar Türkiye'nin ayağına, Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelmezlerdi ama baktılar ki bütün dünya kendilerinin başarısızlığını çok güçlü şekilde yargılayacak, tıpış tıpış Tayyip Erdoğan'ın ayağına ve Türkiye'nin ayağına geldiler. Türkiye burada itibarını ortaya koydu."

Bakan Soylu, Aziziye ilçesinde bir şehit ailesini ziyaret ettikten sonra Erzurum´dan ayrıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-12-12 00:16:23



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