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İstinaf, mahkemenin kararını bozdu; 'kalpazan' ifadesi eleştiri amaçlı kullanılmış

DHA

İstinaf, mahkemenin kararını bozdu; 'kalpazan' ifadesi eleştiri amaçlı kullanılmış


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, eczanedeki maske fiyatlarına ilişkin kullandığı 'kalpazan' ifadesi nedeniyle hakkında dava açılıp, 7 bin 500 TL tazminat cezasına çarptırılan iş insanı İbrahim Gözütok, kararı İstinaf'a taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Hukuk Dairesi, mahkemenin tazminat kararını bozup, ifadenin eleştiri amaçlı kullanıldığını belirtti.
Pandemi döneminde bir kişi, Sağlık Bakanlığı'nca cep telefonuna gönderilen şifre ile maske almak için gittiği eczanede yaşananları, 5 Mayıs 2020'de sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen şifre ile Erzurum Cumhuriyet Caddesi'ndeki eczaneye gittim. Kutuyu açtı, çıplak elleriyle maskeleri tek tek sayıp, o şekilde bana uzattı. Yaptığının doğru olmadığını söylediğimde, 'Bize böyle gönderiyorlar. Eldiven taksam daha kötü olur' diyerek, bu işi istemeden yaptığını belirten ifadeler kullandı. Hiç kimse devletin yaptığı bu işleri sıradanlaştıramaz ve insanlara bu şekilde davranamaz. Ben şimdi 1 TL'lik maskeyi, 20 TL'ye satamadığı için zoruna gidiyor desem; ön yargılı mı davranmış olurum?" ifadeleri yer aldı.
TEPKİ ÇEKTİ
Bu paylaşımın altına iş insanı İbrahim Gözütok da "Bilakis 12'den vurmuş olursun hocam. Biraz amiyane olacak. Anadolu'da derler ki iti, öldürene sürdüreceksin. Eczaneler, bu kalpazanlığı bir ay yaptılar. 3'e alıp, 20'ye sattılar. Devletim onlara bu işi vermiş, az bile yapmış. Ben olsam bunlara dikiş makinesi aldırıp, maskeleri de bedava yaptırırdım" yorumunu yazdı. 
Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı, eczacıların tepkisine neden olan paylaşım ve yorumu yargıya taşıdı. Oda, iş insanı Gözütok hakkında 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Odayı haklı bulan mahkeme, Gözütok'un 7 bin 500 TL tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca Gözütok'un yaptığı yorumun da kaldırılmasına hükmedildi.
İSTİNAF'TAN BOZMA
İş insanı İbrahim Gözütok de mahkeme kararını temyize götürdü. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Hukuk Dairesi, tazminat kararını bozup, 'kalpazan' ifadesinin eleştiri amaçlı kullanıldığını belirtti. Gerekçeli kararda, "Bütün olarak ve olayın bağlamı içinde değerlendirilmesi sonucunda, pandemi dönemi itibarıyla kamuoyunda sıklıkla dile getirilen fahiş maske fiyatlarına yönelik haberler nedeniyle eyleme yönelik değerlendirme ve yorum içeren ifade niteliğinde olduğu ve meslek odasına yönelik kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağı gözetilmeksizin davanın tümden reddi gerekirken kısmen kabulüne hükmedilmesi isabetli bulunmamıştır" denildi.
Oy birliği ile alınan kararda yeniden yargılama yapılmasının gerekmediği belirtilerek, Erzurum 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hükmünün kaldırılması uygun görüldü. İstinaf Mahkemesi ayrıca yargılama giderlerinin davacı Erzurum 13'üncü Bölge Eczacı Odası Başkanlığı'nca karşılanmasına karar verdi.
'DAVA AÇILMAMAK ÜZERE BOZULDU'
Kararı değerlendiren İbrahim Gözütok, pandemi döneminde maskelerin karaborsa satıldığını belirterek, "İlk çıktıklarında 24-30 TL'ye satılıyordu, alışları 1-1,5 liraydı. 30 liraya satılan maskelerle ilgili bir eleştiride bulunmuştum. Eczacı Odası, bizi mahkeme vermişti. Yargılama sonucu mahkemenin hükmettiği tazminatı ödedim. Eleştirimizin ağır olmadığını düşünüyordum. Bu karara biraz da üzüldüm. Elbette yanlışları gördüğümüzde eleştirmemiz gerektiği noktasında bakıyordum. Karar sonrası 'Acaba dozunu mu kaçırdık' diye düşünüyordum fakat en nihayetinde İstinaf Mahkemesi'ne giden davamızda haklı bulunduk. Dava açılmamak üzere bozuldu. Mahkeme, Eczacılar Odası'nı haksız buldu. Eleştiri dozumuzun normal olduğunu, o günkü konjonktürde beyan ettik. Eczacılar Odası, aldığı tazminatı geri ödemek zorunda kaldı. Bu karar, hepimiz için hayırlı olsun. Yaptığım bir serzenişti, bir hakaret değil" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-12-13 11:22:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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