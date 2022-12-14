Palandöken, sezonu suni karla açtı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde, kar yağışı gecikince 'suni karlama' ve 'kar saklama' yöntemleri devreye alındı. Alpler'de uygulanan sistemle Türkiye'de sezonu ilk açan kayak merkezi olduklarını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "Yıllardır Türkiye'nin en erken sezon açılışı yapılan Palandöken'de geleneği yine bozmadık" dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde, sezon öncesi beklenen kar yağışı olmayınca 'suni karlama' ve 'kar saklama' yöntemleri uygulandı. İlk etapta 2 bin 650 ile 2 bin 450 metresindeki ışıklandırılmış 2 kilometrelik pist açıldı ve otellerde 12 Aralık itibarıyla müşteriler alınmaya başlandı. Türkiye'de kayak yapılabilen tek yer olması nedeniyle Palandöken'de rezervasyonlarda yüzde 40 oranında artış olduğu belirtildi.

'SUNİ KARLI PİSTTE KAYAK AYRICALIK'

Erzurum'da kasım ayı itibarıyla havaların soğuduğunu ancak yeni yıl yaklaşmasına rağmen yeterli seviyede kar yağışı olmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "Son 6 yıldır Palandöken Kayak Merkezi'nin işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda geleneği bozmayıp kar saklama ve suni karlama yöntemi ile sezonu ilk açan kayak merkezi olduk. Toplam 65 kilometre piste sahip olan Palandöken'in ilk etapta 2 bin 650 ile 2 bin 450 metresindeki 2 kilometrelik bölümüne geçen yıldan sakladığımız 35 bin metreküp karı serip, üzerine de 45 bin metreküp su tüketerek elde edilen 60 bin metreküp suni kar yağdırdık. 50 metre genişliğinde olan pistteki kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Bu pist ayrıca ışıklandırılmış olduğu için tatilciler gecede kayak yapabiliyor. Suni karı yapabilmek için hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi gerekiyor. Suni karlı pistte kayak yapmak da ayrıcalıktır" dedi.

Palandöken'in 3 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Selim Bağrıyanık, 180 kişilik ilk Rus kafilesinin 29 Aralık'ta Erzurum'a geleceğini belirtip, "Hafta 3 uçak Rusya'dan direkt Erzurum'a gelecek ve burada misafirler bir hafta süre ile kalacaklar" diye konuştu.

Sezonun açıldığı gün eşi ile Palandöken'de kayak yapan Ayşe Yozgat, "Bu yıl da sezonu erken açtık. Suni kar destekli açılan pist gayet güzel. Büyük keyif aldık. Sezonu güzel açtık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-12-14 12:00:35



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