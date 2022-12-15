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Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu - Yeniden

DHA

Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu - Yeniden


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)PARA bilek güreşinde elde ettiği başarılarla rekora giden engelli Gökhan Seven (45), son olarak Antalya'da düzenlenen 24'üncü Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda rakibini yenip, 10'uncu kez altın madalyanın sahibi oldu. 23 altın madalyası olan Seven, "Dünyaya Türk'ün bileğinin bükülmeyeceğini bir kez daha gösterdim. Engellilerde kırılamayacak rekora gidiyorum" dedi.
Gökhan Seven, 9 aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kaldı. Seven, zorlu süreçlerinde yılmayıp, spora yönelerek hayata tutundu. Engelli bireylerin yer aldığı para bilek güreşinde elde ettiği başarılarla adını duyuran Seven 9 kez dünya, 11 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu oldu. 'Avatar' lakaplı Seven, ilk derecesini 2010 yılında ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında aldı. Burada bronz madalya kazanan Seven, Avrupa şampiyonalarında sağ ve sol kolda 11 kez birinci oldu. Son olarak Antalya'da düzenlenen 24'üncü Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda, 75 kiloda Ukraynalı rakibini yenen Seven, 10'uncu kez dünya şampiyonu olup, altın madalya kazandı. 
'TÜRK BAYRAĞINI GÖNDERE ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Toplam 23 altın madalyanın sahibi Gökhan Seven, 2012'den bu yana dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kimseye kaptırmadığını belirterek, "Dünyaya Türk'ün bileğinin bükülmeyeceğini bir kez daha gösterdim. Engellilerde kırılamayacak bir rekora gidiyorum. Kendime ait vücut geliştirme ve fitness salonunda hem çalışıyorum hem de sporcular yetiştiriyorum. Hayatımı adadığım bilek güreşinde de peş peşe şampiyonluklar alarak sporcularıma örnek oldum. Bilek güreşinin kendine has antrenman çeşidi var. Bu çalışmayı takımımla birlikte haftanın belirli günlerinde yapıyoruz. Bu sporu yapmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık. Gücüm yettiğince bu şampiyonalara katılıp, Türk bayrağını göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam edeceğim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-12-15 10:46:33

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