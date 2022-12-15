Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, tutuklandı



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Pasinler ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Pasinler ilçesinde bir telekomünikasyon şirketinin baz istasyonlarının aküleri çalındı. Şirket yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yolda önlem alan polis, Erzurum yönüne giden otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Şüpheliler, uygulama noktalarında yakalanamamak için farklı güzergahları kullanarak kent merkezine giriş yaptı. Yapılan araştırmalarda otomobilin Rabiaana Mahallesi civarında olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla otomobil durdurularak sürücü Orhan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheli Mutluhan Ç. de gizlendiği hurdalıkta yakalandı.

Hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan 2 şüpheli, ifadelerinde, baz istasyonundan çaldıkları 7 akünün Yakup A.'nın iş yerine sattıklarını söyledi. Çalıntı aküler, iş yerinden alınarak telekomünikasyon şirketine teslim edildi.

Orhan A. ve Mutluhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakup A. hakkında ise 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2022-12-15 14:23:17



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