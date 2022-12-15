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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, tutuklandı

DHA

Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, tutuklandı


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Pasinler ilçesinde bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.
Pasinler ilçesinde bir telekomünikasyon şirketinin baz istasyonlarının aküleri çalındı. Şirket yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yolda önlem alan polis, Erzurum yönüne giden otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Şüpheliler, uygulama noktalarında yakalanamamak için farklı güzergahları kullanarak kent merkezine giriş yaptı. Yapılan araştırmalarda otomobilin Rabiaana Mahallesi civarında olduğu belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonla otomobil durdurularak sürücü Orhan A. gözaltına alındı. Diğer şüpheli Mutluhan Ç. de gizlendiği hurdalıkta yakalandı.
Hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan 2 şüpheli, ifadelerinde, baz istasyonundan çaldıkları 7 akünün Yakup A.'nın iş yerine sattıklarını söyledi. Çalıntı aküler, iş yerinden alınarak telekomünikasyon şirketine teslim edildi.
Orhan A. ve Mutluhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakup A. hakkında ise 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2022-12-15 14:23:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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