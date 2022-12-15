Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl hapisle yargılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl hapisle yargılanıyor

DHA

Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl hapisle yargılanıyor


ERZURUM,(DHA)ERZURUM'da, aynı üniversitede araştırma görevlisi arkadaşları Dr. Elif Gölveren'in (35) havalı tüfekle atış yaparken hayatını kaybetmesiyle ilgili 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mesliha Gezen Uçar ve eşi Abdullah Uçar, ilk duruşmada savunma yaptı. Tutuklu yargılanan Abdullah Uçar, "Tüfek zor kurulduğu için göstermeye çalışıyordum. Tüfeği kapatmamla birlikte yön değiştirmiş olmalı ki o anda birden patladı ve Elif Gölveren'in elini göğsüne götürdüğünü gördüm. O anda vurulduğunu anladım. Eşimle hastaneye götürmek istedik, 4-5 adım sonra ağzından kan geldi" dedi. 
Merkez Yakutiye ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen olayda Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren (35) aynı fakülteden arkadaşları olan araştırma görevlileri Mesliha Gezen Uçar, eşi Abdullah Uçar ile havalı tüfekle atış yapmaya gitti. Havalimanı yolundaki Dadaşköy mevkindeki boş arazide yapılan atış sırasında Elif Gölveren göğsüne isabet eden fişekle ağır bir şekilde yaralandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
Gölveren'in ölümüyle ilgili Mesliha Gezen Uçar ile Abdullah Uçar gözaltına alındı. Uçar çifti, `taksirle ölüme neden olma´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme tarafından yapılan kovuşturma sonrası Mesliha Gezen Uçar tahliye edilirken, Abdullah Uçar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçar çifti hakkında hazırladığı iddianamede 'İhmali davranışla ölüme sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Akademisyen çift, bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu Abdullah Uçar ile eşi Mesliha Gezen Uçar, Elif Gölveren'in yakınları ve avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan araştırma görevlisi Abdullah Uçar ifadesinde, "Olay günü eşim kahve içip atış yapmaya gidelim diye Elif Gölveren'i aradı. Buluşup kahve içtikten sonra olay yerine gittik. Eşimle Gölveren sandalyede oturuyordu, ben de tüfeği hazırlayıp sandalyenin yanına koydum. Sonra atış için hedef topladık. Herkes 4-5 el atış yaptı. Eşim ve Elif Gölveren silahı kurmaya çalışmışlar. Zor kurulan bir silah, güç gerektiriyor. Kimi zaman namluyu kimi zaman dipçiği yere koyup kurmaya çalışıyorlardı. Ben de zorlandıkları için göstermeye çalışıyordum. İkisi de yanımdaydı. Tüfeği kapatmamla birlikte yön değiştirmiş olmalı ki o anda birden patladı ve Elif Gölveren'in elini göğsüne götürdüğünü gördüm. O anda vurulduğunu anladım. Eşimle hastaneye götürmek istedik, 4-5 adım sonra ağzından kan geldi. Eşime ambulansı aramasını söyledim. Ambulans geldi müdahale ettiler, kalp masajı yaptıklarını gördüm" diye konuştu.
KENDİNİ VURDU İFADESİ
Mahkeme başkanının daha önce 'kendini vurdu' diye verdiği ifadeyi hatırlattığı Uçar, "Korkuyla böyle bir işe girdik. Ambulans gelmeden eşim 'kendini vurdu' diye ifade vermemi söyledi. Ben de sustum. Bunu yapmamamız gerekiyordu, özür dilerim. Sonra eşimle karşılıklı bunun yanlış olduğu için doğruyu söyleme gereği duyduk" dedi.
'EN İYİ ARKADAŞIYDIM'
Elif Gölveren ile önceden atış yaptıklarını anlatan Mesliha Gezen Uçar, ifadesinde şunları söyledi:
"Tüfeği doldurdum, kapattım ancak tetik devreye girmedi. Abdullah Uçar'a söyledim, o da bize öğretiyordu. Abdullah tüfeği doldurdu ve kapatır kapatmaz patladı. Yarayı görünce hastaneye gidelim dedim. Eşim sürükleyerek arabaya götürmeye çalıştı ve bana ambulansı aramamı söyledi, aradım. Çok korktum, Ailesine, hocalarıma ve aileme ne diyeceğimi bilemedim. Keşke olayı ilk olduğu gibi anlatsaydım. Çok pişmanım. Gölveren'in öldüğünü öğrenince kurgu yapmayı planladık. Bunu yapma amacımız korkuydu. Sevdiğim bir insan 10 dakika içerisinde öldü. Ben onun en iyi arkadaşıydım, kardeşiydim."
Duruşmayı takip eden Elif Gölveren'in yakınları sanıkların yalan söylediğini belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. 
Şahitleri ve avukatları dinleyen 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Abdullah Uçar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.(DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2022-12-15 15:35:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, ...
Araştırma görevlisinin atış sırasında ölümüyle ilgili iki meslektaşı hakim karşısında
YEREL HABERLER Araştırma görevlisinin atış sırasında ölümüyle ilgili ...
Erzurum'da baz istasyonundan akü çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da baz istasyonundan akü çalan 2 şüpheli ...
"18. Uluslararası Kar Film Festivali" başladı
YEREL HABERLER "18. Uluslararası Kar Film Festivali" başladı
Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kayak sezonunu erken açan Palandöken'e 15-20 bin Rus ...
Erzurum'da tamirhanede sobaya dökülen mazot hastanelik etti
YEREL HABERLER Erzurum'da tamirhanede sobaya dökülen mazot ...
(Görüntülü)BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN TÜRK, 10&#039;UNCU KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN TÜRK, 10'UNCU KEZ ...
Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu - Yeniden
YEREL HABERLER Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu ...
Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu dağcıları ağırladı
YEREL HABERLER Erzurum'un doğal güzelliğe sahip Liksor Kanyonu ...
Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bileği bükülmeyen Türk, 10'uncu kez dünya şampiyonu ...
Doğu Anadolu'da kar ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar ve sis etkili oluyor
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'daki iki barajda 1,5 milyar metreküp su tutulacak
YEREL HABERLER Erzurum'daki iki barajda 1,5 milyar metreküp su ...
(Görüntülü)PALANDÖKEN SEZONU SUNİ KARLA AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)PALANDÖKEN SEZONU SUNİ KARLA AÇTI
Erzurum'un "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilmesi sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Erzurum'un "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak ...
Palandöken, sezonu suni karla açtı
YEREL HABERLER Palandöken, sezonu suni karla açtı
Gönüllü gençler kırsaldaki çocukları tiyatro ile tanıştırıyor
YEREL HABERLER Gönüllü gençler kırsaldaki çocukları tiyatro ile ...
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
"Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı
YEREL HABERLER "Turistik Doğu Ekspresi" Erzurum'a ulaştı
Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıya yargılanan kadına müebbet hapis
YEREL HABERLER Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıya ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği ...
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2028'e kadar akredite edildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2028'e kadar ...
(Görüntülü) İSTİNAF, MAHKEMENİN KARARINI BOZDU; &#039;KALPAZAN&#039; İFADESİ ELEŞTİRİ AMAÇLI KULLANILMIŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSTİNAF, MAHKEMENİN KARARINI BOZDU; ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.