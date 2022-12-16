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Polisi görünce atladığı alt katın balkonunda mahsur kalınca yakalandı

DHA

Polisi görünce atladığı alt katın balkonunda mahsur kalınca yakalandı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, hırsızlık suçundan hakkında 10,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Mencet (32), polisin geldiğini görünce, kaçmak için 5´inci kattaki evinin balkonundan alt katın balkonuna atladı. Ev boş ve kapı kilitli olduğu için balkonda mahsur kalan Mencet, itfaiye aracının merdiveniyle yukarı çıkan 2 polis tarafından yakalandı.
Başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere 26 farklı suçtan kaydı bulunan Hüseyin Mencet, tutuksuz yargılandığı hırsızlık suçundan yaklaşık 2 ay önce 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis tarafından aranan Hüseyin Mencet´in, 15 Aralık günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesinde eşi ile yaşadığı evinde olduğu belirlendi. Polis kaçma ihtimaline karşı binanın çevresinde önlem aldı. Polislerin geldiğini gören Hüseyin Mencet, 5'inci kattaki evinin balkonundan alt kattaki evin balkonuna atlayarak saklandı. Polislerin fark ettiği Mencet, evin boş olması nedeniyle balkonda uzun bir süre mahsur kaldı. Mencet, bu sırada kendisini cep telefonu ile çekenlere de balkonda bulunan taşları fırlattı. 2 polis memuru, çağırılan itfaiye aracının sepeti ile balkona çıkıp Mencek'i gözaltına aldı.
Polis eşliğinde itfaiye sepeti ile indirilen Hüseyin Mencet, götürüldüğü adliyede tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-12-16 09:20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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