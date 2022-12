Erzurum'da atlı hafızlar, 489'uncu 'Binbir Hatim'i başlattı

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 488 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğinin bu yılki 489'uncu programı nedeniyle, Pir Ali Baba Türbesi'nde Kur'an okuyan atlı hafızlar, ellerindeki Kur'an-ı Kerim'lerle şehri turladı.

Kenti, doğal afetlerden korumak için 488 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Palandöken ilçesi Dutçu köyündeki Pir Ali Baba'nın türbesinde düzenlenen 489'uncu programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftüsü Rüstem Can ve çok sayıda davetli katıldı. Kentte görevli hafızların Kur'an okuduğu törende, müftü Rüstem Can da dua etti. Can'ın, Erzurum'un belalardan ve afetlerden korunması için yaptığı duayla başlanan Kur'an-ı Kerim okunması programına katılan Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

TARİHİ GELENEK

Konuşmaların ardından Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu tepede Kur'an okumaya başlayan atlı hafızlar, tören alanına indi. Tarihi geleneği başlatan hafızlar, protokolün tören alanından ayrılmasından sonra da ellerindeki Kur'an-ı Kerim'leri okuyarak şehri dolaştı.

Erzurum'da 489'uncu kez düzenlenen 'Binbir Hatim' geleneğiyle, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'deki camilerde Kur'an okunacak. 'Binbir Hatim' geleneği, 13 Ocak 2023'te Ulu Cami'de erkeklere, 14 Ocak 2023'te ise aynı camide kadınlara okunacak hatim duasıyla sona erecek.

GELENEĞİ PİR ALİ BABA BAŞLATTI

Pir Ali Baba'nın, 1500'lü yıllarda, Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı padişahı olduğu dönemde yaşadığı tahmin diliyor. Osmanlı Devleti'nin yükselme ve gelişme yılları olan bu dönem, aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında gelişmelerin olduğu ve bugüne kadar gelen kalıcı eserlerin ortaya çıktığı yıllar olarak biliniyor. Bu ortamda yetişen Pir Ali Baba, alim olup, o devrin büyük zenginlerindendir. Düzcü köyünde mutasarrıflık yapan Ali Baba, "Eğer her yıl 'Binbir Hatim' okursanız Allahutaala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur" diyerek, maliki bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirini tamamen Erzurum'da yılda 1 kez okunmasına sebep olduğu 'Binbir Hatim'lere vakfetmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum'da sürekli okutulup, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. O yıllarda meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan 'Binbir Hatim'ler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzade ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzade Asım Efendi ile Zihni Bey tarafından tekrar okutulmasının temini için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten izin aldırılarak, yeniden başlatılıp, devam etmiş ve bugüne kadar gelmiştir. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

