Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız

DHA

Bakan Bilgin: Asgari ücrette salıdan sonra olumlu haberi paylaşacağız


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyeceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret konusunda salı gününden sonra olumlu haberi paylaşacağız" dedi. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Havalimanında Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bürokratlar ve partililer tarafından karşılanan Bakan Bilgin, AK Parti Erzurum il teşkilatını ziyaret etti. Partililerle sohbet eden Bilgin, asgari ücret konusunda gelinen nokta hakkında bilgi vererek, "Önümüzdeki salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret, sosyal devletin çalışanlarını koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da salı günü ümit ediyorum salı gününden sonra Türkiye için olumlu bir haberi paylaşacağız toplumumuzla. Emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşmalarını katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum" diye konuştu. 
Emeklilerin ek gösterge sorununu çözdüklerini, ocaktan itibaren uygulamaya geçeceğini anlatan Bakan Bilgin, asgari ücretin müzakere sonucu belirleneceğini kaydetti. Emekçilerin rahat nefes alacağı seviyede, işverenlerin ödeyebilecekleri rakamda uzlaşma düşündüklerini belirten Bilgin, "İşverenlerimizin de ödeyebilecekleri bir rakamda; işverenleri de biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz. İşçilerimizin refahına katkı yapacak bir oran. Onu şimdiden açıklamam uygun değil çünkü onu biz belirlemiyoruz. Müzakerenin sonucunda yeniden bir araya gelerek üçlü işçi sendikaları Türk-İş ve TİSK'le son toplantı yaparak orada uzlaşmaya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. 
'AY SONUNA KADAR MECLİS'E İNTİKAL ETTİRECEK HALE GETİRECEĞİZ'
Basın mensuplarının staj günlerinin emekliliğe dahil olup olmayacağıyla ilgili sorusuna cevap veren Bakan Bilgin, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar çözülüyor. Eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu. Emekli olacağın düşünen vatandaşlarımız müracaat ediyorlar, dosyalarını buluyoruz çünkü dijital ortama taşınmamış dosyalar var. Bir yerde çalışmış oradan ayrılmış, başka yerde ara vermiş ya da vermemiş gibi birçok sorun var. Onların toplu olarak değerlendirmesini yapacağız, verilerin ortaya çıkmasından sonra. O zaman da bu sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Çalışmamız ilerledi, çok zaman kalmadı zaten. Bugün ayın 17'si. Ay sonuna kadar onu inşallah yüce Meclis'e intikal ettirecek hale getireceğiz" diye konuştu. 
'600 BİNE YAKLAŞTI, HEPSİNİ KADROYA ALIYORUZ'
Salondaki partililerin, sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili sorusu üzerine Bilgin, "Muhtelif statülerde sözleşmeli personelin kamuda kadro verilmesi meselesini çözdük. Onu şimdi herhangi bir yerde eksik kalmasın diye önümüzdeki hafta onun çalışmalarını yapıyoruz. Bize çeşitli kamu kuruluşlarından gelen talepleri inceliyoruz. O kapsama giren bütün sözleşmeli personeli kadroya alıyoruz. Onu zaten açıkladım. Yaklaşık 550 bin, 600 bine yaklaştı; hepsini kadroya alıyoruz. Şu anda öğretmenleri açıkladık onlar kadroya geçti. Sözleşmeli hemşireler var, sağlık personelleri, din görevlileri var; kadroya aldık onları. Çeşitli kadrolarda adı bilinmeyen bilişim personeli var sözleşmeli çok sayıda 600 bine yaklaşacak kadro tahsisi yapıyoruz. Çalışmamızı bu hafta Meclis'e göndereceğiz" cevabını verdi.
Emeklilerle ilgili bu seneki çalışmaları tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, şunları söyledi:
"Bu sene de çalışmamızı tamamlıyoruz. Enflasyona onları mağdur etmeyecek, enflasyonun negatif etkisini ortadan kaldıracak düzenlemeyi Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağız; onu da açıklayacağız. En düşük maaş alan emeklilerle ilgili muhtemelen yanlış bir bilgi var. Onu düzelteyim. En düşük maaş denilen 3 bin 500 lira. 2 bin 500'dü, 3 bin 500'e çıkardık; onu da yeniden düzenleyeceğiz. Onunla ilgili bilgi yanlış, düşük maaş şöyle oluyor. Doğrudan prim yatırmamış olanlar, eksik prim yatırmış olanlar, eskiden 'Bağ-Kur' dediğimiz sistemdeki düzenlemeler çerçevesinde onlarda emeklilikten istifade etsinler, diye imkan verilmiş; borçlanmışlar. Onların sayıları 300-350 bin civarında. Şu an da tam sayıları bilmiyorum. Onların aslında maaşları çok düşük. Yan krediyle borçlanarak yaptıkları işlemden dolayı emeklilik hakkı kazanmışlar. Sosyal devlet olarak kimse emeklilik sisteminin dışında kalmasın, diye katkı yapmış ama çalışanların içerisinde prim gün sayısını tamamlayanların içerisinde böyle bir rakam yok."
İlerleyen günlerde yeniden Erzurum'a gelerek kadın istihdamına yönelik projeyi açıklayacağını belirten Bakan Bilgin, "Organize sanayide çalışan veya orada iş yapan arkadaşlarımıza işbaşı eğitimi konusunda çok geniş destekler veriyoruz. Önümüzdeki günlerde yeniden Erzurum'da bir araya geleceğiz. Hanımların çalışmasını sağlayan, onların çalışmasına öncelik ver istihdam projemiz var. Onu da inşallah uygulayacağımız yerlerden biri Erzurum olacaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-12-17 16:49:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den "asgari ücret" açıklaması: (1)
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ...
Bakan Bilgin: "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız."
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde ...
(Görüntülü)BÖCEK FOBİSİNİ YENDİĞİ HİPNOTERAPİ İLE ÇOCUKLARIN DİŞÇİ KORKUSUNU SONLANDIRIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BÖCEK FOBİSİNİ YENDİĞİ HİPNOTERAPİ İLE ...
Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Narman Peribacaları üniversite öğrencilerini ağırladı
Böcek fobisini yendiği hipnoterapi ile çocukların dişçi korkusunu sonlandırıyor
YEREL HABERLER Böcek fobisini yendiği hipnoterapi ile çocukların ...
Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da bir iş yerine silahla ateş açıldı
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a yükseldi
YEREL HABERLER Erzurum'da 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a ...
Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü itfaiye yardımıyla balkonda yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da polisten kaçan firari hükümlü itfaiye ...
(Görüntülü) ERZURUM&#039;DA ATLI HAFIZLAR, 489&#039;UNCU &#039;BİNBİR HATİM&#039;İ BAŞLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DA ATLI HAFIZLAR, ...
Erzurum'da atlı hafızlar, 489'uncu 'Binbir Hatim'i başlattı
YEREL HABERLER Erzurum'da atlı hafızlar, 489'uncu 'Binbir Hatim'i ...
Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"ler başladı
YEREL HABERLER Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"ler başladı
Erzurumlu 50 yaşındaki Öznur Turgut'un yaşantısı da tarzı kadar renkli
YEREL HABERLER Erzurumlu 50 yaşındaki Öznur Turgut'un yaşantısı da ...
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini ...
(Görüntülü) POLİSİ GÖRÜNCE ATLADIĞI ALT KATIN BALKONUNDA MAHSUR KALINCA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİSİ GÖRÜNCE ATLADIĞI ALT KATIN ...
Polisi görünce atladığı alt katın balkonunda mahsur kalınca yakalandı
YEREL HABERLER Polisi görünce atladığı alt katın balkonunda mahsur ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
(Görüntülü) BAZ İSTASYONLARININ AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAZ İSTASYONLARININ AKÜLERİNİ ÇALAN 2 ...
Erzurum'da "2. OSB mağdurları" için ön tahsisler yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da "2. OSB mağdurları" için ön tahsisler ...
Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl hapisle yargılanıyor
YEREL HABERLER Akademisyen çift, meslektaşlarının ölümünde 20 yıl ...
Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, tutuklandı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarının akülerini çalan 2 şüpheli, ...
Araştırma görevlisinin atış sırasında ölümüyle ilgili iki meslektaşı hakim karşısında
YEREL HABERLER Araştırma görevlisinin atış sırasında ölümüyle ilgili ...
Erzurum'da baz istasyonundan akü çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da baz istasyonundan akü çalan 2 şüpheli ...
"18. Uluslararası Kar Film Festivali" başladı
YEREL HABERLER "18. Uluslararası Kar Film Festivali" başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.