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Erzurum'da eğitime 'konteyner anaokulu' desteği

DHA

Erzurum'da eğitime 'konteyner anaokulu' desteği


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 yaş grubu çocukların okullaşma oranını artırmak için 10 yeni anaokulunu eğitim-öğretime açtı. Merkezde konteyner okullar oluşturuldu. 90 metrekare ve 2 sınıftan oluşan anaokullarında çocuklar ev ortamında ders görüyor. 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bir yıl önce 5 yaşındaki çocukların okullaşma oranının artırılmasıyla ilgili talimatının ardından Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde 110 okulda ana sınıfları oluşturdu. İnşaatı tamamlanan 10 yeni anaokulunu eğitim-öğretime açan milli eğitim, 2021'de yüzde 38 olan 5 yaş grubunun okullaşma oranını artırmak için konteyner okullar kurdu. 90 metrekare kapalı alan ve 2 sınıftan oluşan konteyner okullardan merkez Yakutiye ve Aziziye ilçelerine kuruldu. İlçelerdeki okulların bahçesine yapılan okullarda 5 yaş grubu çocuklar, ev ortamında eğitim görüyor. 
8 BİN ÖĞRENCİ OKULLA BULUŞTU
Erzurum'da 8 bin öğrenciyi okul ve öğretmenle buluşturduklarını belirten Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Yaklaşık bir yıl önce Milli Eğitim Bakanı Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının artırılmasıyla alakalı ortaya koyduğu hedef doğrultusunda Erzurum'da çalışmalarımıza başladık. 2021 yılında Erzurum'da 5 yaşta okullaşma oranımız yüzde 38 iken bu oranı yüzde 100´e çıkarmak gibi bir hedef koyduk ve çalışmalarımızı buna göre yaptık. Bu süreçte Erzurum'da 10 tane bağımsız anaokulu, 8 tane de konteyner anaokulları açtık. Toplam 18 tane bağımsız anaokulunu eğitime kazandırdık. Ayrıca 110 tane uygun olan okullarımızda ana sınıfları açtık. Şu an itibariyle Erzurum'da 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı. Bir yıl gibi kısa sürede yaklaşık 8 bin öğrencimizi okulla ve öğretmenle buluşturmuş olduk. İnşallah tespit ettiğimiz öğrencileri de öğretmen ve okulla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAĞLIKLI ISINMA PROBLEMİ YOK
Erzurum merkezde Yakutiye ilçesinde 6, Aziziye'de ise 2 konteyner okul açtıklarını belirten Kaygusuz, şunları söyledi:
"Okulların bahçesinde eğitim-öğretime açtığımız konteyner okullar çok sağlıklı, ısınma problemi yok. Gayet ferah, öğrencilerimizin bağımsız anaokullarındaki eğitimden farkı yok, ev ortamı var. Bunun bize avantajı ise kısa sürede bu okulları yapabildik. 8 tane anaokulunu Erzurum'a kazandırmış olduk. Yaklaşık 90 metrekare okulda 2 tane sınıf bulunuyor. Sayın Bakanımızın koyduğu hedefi 1 yıl gibi kısa sürede yakalamış olduk. Ayrıca imkanları kısıtlı olan okul ve bölgelerdeki öğrencilerimize yönelik 'benim oyun sandığım' projesi ve taşımalı eğitimle okul öncesinde çocuklarımızı okullaştırmaya gayret ediyoruz. 3 ve 4 yaş gruplarının okullaşma oranının artırılmasıyla alakalı çalışmalarımızı bitirdiğimizde ihtiyaç olan yerlere yeni konteyner anaokulları yapabiliriz."  
Okul öncesi eğitimin önemli olduğunu belirten Kaygusuz, "Bir yerde, bir şehirde ya da ülkede nitelikli kaliteli başarı isteniyorsa okul öncesi eğitimin okullaşma oranlarının yükseltilmesi gerekiyor. Hem uluslararası sınavların hem de ulusal sınavlar analizlerine bakıldığı zaman okul öncesi eğitimi almış öğrencilerin almamış olan öğrencilere göre daha başarılı olduğu görülüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-12-18 09:48:46

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