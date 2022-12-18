Bakan Bilgin: Asgari ücrette ortak imza ile uzlaşmaya varacağız (2)



BAKAN BİLGİN MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MHP Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binası önünde MHP İl Başkanı Naim Karataş ve partililerce karşılanan Bilgin, burada kısa bir konuşma yaptı. Bakan Bilgin, MHP'nin Cumhur İttifakı'nın en önemli paydaşı olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, Milli Mücadele'nin temellerinin burada atıldığını belirterek, "Emperyalizme karşı Türkler iki zafer kazanmışlardır. Biri Çanakkale'de, birisi Milli Mücadele'de. Üçüncü zafer ise şimdiki kuşatmayı yarmak ile başarılacaktır. Üçüncü kuşatma, hayali bir kuşatma değil. Akdeniz'i biliyorsunuz; Türkleri, bin yıllık Türk gölü olan Akdeniz'den dışarı atmak istiyorlar. 'Sizin Libya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de işiniz ne? Ancak sahiller ile plajlarda kendinize yer bulabilirsiniz' anlayışı ile Türklere karşı ortak bir operasyon içindeler. ABD'nin Ege adalarında işi ne? Batı niye Yunanistan'ı silahlandırıyor? Niye Akdeniz'i Türklere kapatmak istiyorlar? Çünkü bu büyük yürüyüşün farkında oldukları için, bunları yapıyorlar. Türkiye, Akdeniz'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya kadar büyük bir coğrafyada akrabalık ilişkileri, kültürel bağları olan bir ülkedir. Şimdi Avrupa'da da bağları var. 6-7 milyon Türk, Avrupa'da yaşıyor. Bu coğrafyalarda bulunan halklarla, insanlarla birlikte bir gelecek inşa etmek, ekonomik iş birliği yapmak ve bölgesel gelişmişlik arasındaki ilişkileri güçlendiren temelleri yükseltmek; Türkiye'nin gelecek vizyonudur. Önümüzdeki yüzyıl 'Türkiye yüzyılı' olacak diyoruz. 'Türkiye yüzyılı', tarihsel bir yürüyüşün adıdır. Bunu kimse geriye çeviremez" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-12-18 13:41:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.