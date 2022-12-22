MEB'in 'Gezici Anaokulu' öğretmenleri yollarda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEB'in 'Gezici Anaokulu' öğretmenleri yollarda

DHA

MEB'in 'Gezici Anaokulu' öğretmenleri yollarda


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 6 ilçede uyguladığı 'Gezici Anaokulu'nda görevli 15 öğretmen, öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle okulların kapatıldığı mahalleleri dolaşıp, haftanın belirli günlerinde taşımalı eğitim kapsamında olmayan 220 okul öncesi dönem öğrencisine eğitim veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği 'Gezici Öğretmen Projesi' kapsamında, Erzurum'un 6 ilçesinde görevli öğretmenler, taşımalı eğitim kapsamında olmayan okul öncesi öğrencilerin ayağına gidiyor. Öğretmenler, belediyeler tarafından köylere yapılan millet konaklarındaki sobayı yakıp öğrenciler için sıcak ortam oluşturuyor. Yanlarında götürdükleri materyallerle öğrencilerle oyun oynayıp, resim çizen ve projektörle çizgi film izleten öğretmenler, dolu dolu geçen 5 saatin ardından cep telefonuyla öğrenci velilerini arayıp çocuklarını teslim almalarını sağlıyor. Öğretmenler, sınıf olarak kullandıkları millet konağını toparlayıp kendilerine tahsis edilen araçlarla şehre geri dönüyor.
Uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişimi artırma çalışmalarında değerlendirilen bir sistem olduğunu belirten Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç şunları söyledi:
"Gezici öğretmen uygulamasıyla bildiğimiz anlamdaki taşımalı eğitimi tersten yorumladığımız bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. İlk, orta ve lise öğrencilerini köyden toplayarak taşıma merkezlerine götürdüğümüz modeli biz burada tersine yapıyoruz. Öğretmenleri köylere götürüyoruz. Okul öncesi eğitim-öğrenim görecek 5 yaş grubunda, çocuklarımız, her gün 45 dakika 1 saat yolculuğa dayanamayacak kadar küçük. 2-3 öğrencisi olan köyler için güzergahlar belirleyerek öğretmenlerimizi haftada 2-3 gün olmak üzere köylere götürüyoruz. Köylerimizi dolaştırdığımız öğretmenlerimizle çocuklarımızı temel eğitime hazırlıyoruz. Gezici Öğretmen uygulamasını millet konaklarında fiziki ortamı hazırlayarak gerçekleştiriyoruz. Eğitim için ortamı hazırladığımız mekanlarda 3, 4 ve 5 yaş grubu çocuklarımızı 1'inci sınıfa hazırlıyoruz. Erzurum'da 6 ilçede 15 gezici öğretmenle, 220 okul öncesi çocuğa eğitim veriliyor."
'ÇOCUKLARI İLKOKULA HAZIRLIYORUZ'
Çocuk gelişimi öğretmeni olan Zehra Tekdemir (21), "Çocuklarımıza okul öncesi eğitim veriyoruz ve çocukları ilkokula hazırlıyoruz. Beş saat boyunca çeşitli etkinliklerle onların bilişsel gelişimine destek oluyoruz" diye konuştu.
Rehber öğretmen evli ve 1 çocuk annesi Cevahir Kaya (29) ise "Sabahları erkenden köylere geliyoruz. Çocukların eğitimi için gerekli ortamı sağlıyorum. Zehra öğretmenimle birlikte konağa gelen 2-3 öğrenciye 5 saatlik dersimizi yapıyoruz" dedi.
Erzurum'a 35 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesi Güngörmez köyünde yaşayan Murat Gözübüyük de "Devletin sunduğu imkandan memnunuz. Çocuklarımızı anaokuluna gönderemiyorduk. Bu hizmetten minnettarız. Hocalarımızdan ve hazırlanan şartlardan memnunuz. Bu şekilde çocuğumuz eğitimden geri kalmıyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-12-22 09:40:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimsenin Öyküsü" oyunuyla perde açacak
YEREL HABERLER Erzurum Devlet Tiyatrosu "Hiç Kimsenin Öyküsü" ...
Atatürk Üniversitesinden lösemili çocuklara imece usulü destek
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden lösemili çocuklara imece ...
Erzurum Diplomasi Akademisi 7. yılında faaliyetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum Diplomasi Akademisi 7. yılında faaliyetlerine ...
(Görüntülü) METAVERSE EVRENİNDE BİLİMSEL KONGRE YAPTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) METAVERSE EVRENİNDE BİLİMSEL KONGRE ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Metaverse evreninde bilimsel kongre yaptılar
YEREL HABERLER Metaverse evreninde bilimsel kongre yaptılar
Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona Merhaba" etkinliğiyle başladı
YEREL HABERLER Palandöken ve Konaklı'da kayak sezonu "Sezona ...
Erzurum'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Erzurum'da bir kişi evinde ölü bulundu
Erzurum'da Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisine tepki
YEREL HABERLER Erzurum'da Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen ...
Erzurum'da ev, otomobil ve iş yeri kurşunlama olayında tutuklu sayısı 7'ye çıktı
YEREL HABERLER Erzurum'da ev, otomobil ve iş yeri kurşunlama ...
Atatürk Üniversitesinde bedenin taşlarla anlatıldığı "Arkaik Beden" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde bedenin taşlarla anlatıldığı ...
(Görüntülü)GÖBEKLİTEPE&#039;Yİ BUZA İŞLEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)GÖBEKLİTEPE'Yİ BUZA İŞLEDİLER
Göbeklitepe'yi buza işlediler
YEREL HABERLER Göbeklitepe'yi buza işlediler
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.