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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD'ın melekleri

DHA

AFAD'ın melekleri


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum Arama Kurtarma Birliği'nde, göreve yeni başlayan arama kurtarma teknisyenleri eğitim görüyor. Erkek meslektaşlarıyla birlikte enkaza girip, yüksekten yaralı kurtaran 7 kadın görevli, eğitmenlerden tam not aldı.
AFAD Başkanlığı tarafından Erzurum ve çevre illere atanan, 7´si kadın, 49 yeni arama kurtarma teknisyeni, Erzurum AFAD İl Müdürlüğü'nde uzman görevliler tarafından eğitime alındı. 37 gün sürecek olan eğitimlerine sınıflarda yapılan teorik bilgilendirmeyle başlayan arama kurtarma teknisyenleri, öğrendiklerini sahada pratiğe döküyor. Enkaza güvenli yaklaşma, enkazda arama, yüksekten yaralı indirme konularında öğrendiklerini uygulayan ekipler, olası afetlere müdahaleye hazırlanıyor.
Arama kurtarma teknisyenlerinin eğitimini DHA görüntüledi. Ekipler, Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç nezaretinde sabah saatlerinde AFAD kampüsündeki eğitim alanında çalışmaya başladı. Enkaza güvenli yaklaşma konusunda tedbirleri uygulayan AFAD ekiplerine, ardından yaralının nasıl kurtarılacağına ilişkin bilgi verildi. Öğrendiklerini eğitimciler nezaretinde pratiğe de döken genç arama kurtarma teknisyenleri, daha sonra yüksekten yaralı kurtarma için 17 metre yüksekliğindeki kuleye çıktı. Burada yapılan bilgilendirmenin ardından teknisyenler, kuledeki yararlıyı başarılı şekilde indirdi. Eğitimin ardından arama kurtarma teknisyenleri kuleden Türk Bayrağı ve AFAD flamasıyla indi.
ERKEK MESLEKTAŞLARIYLA BİRLİKTE EĞİTİM ALDILAR
AFAD Başkanlığı tarafından bölgedeki atamaları yapılan 7 kadın arama kurtarma teknisyeni de erkek meslektaşları gibi eğitimlerin her aşamasını başarıyla gerçekleştirdi. Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı 11 kilo ağırlığındaki hiltiyle beton delen, yaralıyı kurtarmak için enkaza giren kadın AFAD ekibi, 17 metre yüksekliğindeki kule eğitiminde de hünerlerini gösterdi. Aldıkları teorik eğitimi, pratikte de birebir uygulayan kadın arama kurtarma personeli, eğitimcilerden tam not aldı.
İZMİR DEPREMİNDEN SONRA KARAR VERDİ
İzmir'de yaşayan, 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremi iliklerine kadar yaşadığını belirten Çağla Kirik, "İzmir depremini yaşadım. O anları iliklerime kadar hissettiğim anda karar verdim. Açık Öğretim Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisansını bitirdim. Arama kurtarma teknisyeni olarak Erzurum'a atandım. Bu iş gönül meselesi. Herkes canıgönülden bu işi yapmak ister. 4 ay önce göreve başladım. Şu an eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Her türlü afette görev alacağız" dedi.
ARDAHAN EKİBİNİN TEK KADIN GÖREVLİSİ
Erzurum'daki eğitimlere Ardahan'dan katılan Fatma Tırpancı ise "Bir saniyenin bile insan hayatında ne kadar önemli olduğunu öğrendiğim anda bu bölüme yöneldim. Okulundan mezun olduk. Burada 40 gün sürecek bir eğitimdeyiz. Ardahan'da 8 kişilik ekip arasında tek kadın benim" diye konuştu.
PRATİK EĞİTİM SONRASI SAHADALAR
Erzurum ve bölge illerine atanan yeni arama kurtarma teknisyenlerine dershanelerde eğitim verdiklerini belirten AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç da şunları söyledi:
"Sınıflardaki teorik eğitimlerin ardından şimdi pratik eğitimlere başladık. Yüksek katlardan yaralı indirme, enkazdan afetzedeleri çıkarma, enkaza güvenli yaklaşma konularında uygulama yapıyoruz. Çalışmalarımız gün boyu devam ediyor. 37 gün boyunca cumartesi pazar dahil çalışıyoruz. Birlik olarak çevre illerden gelen arkadaşların eğitimlerini de burada veriyoruz Arama kurtarma teknisyenleri gittikleri yerde de eğitimlerine devam edecekler. Bir arama kurtarmacıların eğitimi hiçbir zaman bitmez. Her zaman kendisini yenilmesi gerekir."
Kadın arama kurtarma görevlilerinin eğitimlerde erkeklerden geri kalmadıklarını da belirten Andiç, "Bu yıl aramıza katılan yeni arama kurtarma teknisyenleri var. Kadın görevlilerimiz de enkazdan, yüksek katlardan yaralı indirme eğitimlerini aldık. Erkeklerden geri kalan hiçbir durumları yok. Onlar da arama kurtarma teknisyeni olarak aktif olarak görev alacaklar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-12-23 11:07:29

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