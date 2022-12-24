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Heyelan sonrası oluşup, Göle depremiyle de derinleşen yarıklar korkutuyor

DHA

Heyelan sonrası oluşup, Göle depremiyle de derinleşen yarıklar korkutuyor


Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Şenkaya ilçesi Sarıyar Mahallesi'nde 3 ailenin evlerinin çevresinde, heyelan sonrası oluşan yarıklar, Ardahan´ın Göle ilçesinde eylül ayında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüdü. Arazideki yarık ve derin obruklarla ilgili Erzurum Valiliği ve AFAD'a müracaat ettiklerini belirten Yasin Yeşilyurt, "Her gece korkuyla yatıyoruz. Evlerimiz bize mezar olmadan çare istiyoruz" dedi.
Şenkaya ilçesine 26 kilometre mesafedeki Sarıyar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Tahsin, Yasin ve Binali Yeşilyurt'a ait evlerin bulunduğu bölgede geçen yıllarda yaşanan heyelan sonrası yarıklar oluştu. Çocuklar ve hayvanların düşmemesi için kazma kürekle kapatılmaya çalışılan yarıklar, 27 Eylül'de Ardahan'ın Göle ilçesindeki 5 büyüklüğündeki depremden sonra daha da büyüdü. Göle'ye 51 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesi arazisindeki yarıklar büyüyüp derinleşirken, oluşan obruklar bölge halkını korkuttu. Üç aile, evlerinin etrafında oluşan yarık ve obruklarla ilgili Erzurum Valiliği, AFAD ve Şenkaya Belediyesi'ne dilekçe verdi.
'EVLERİN ETRAFINDAN SU DA ÇIKTI'
Yarıkları kendi imkanlarıyla kapatmaya çalıştıklarını belirten Tahsin Yeşilyurt, olası bir olumsuzluk yaşanmadan yetkililerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmasını istedi. Evlerinin bulunduğu arazide heyelanın sürdüğünü ifade eden Yasin Yeşilyurt ise "27 Eylül'de Göle'de meydana gelen depremden sonra evlerimizin etrafındaki yarıklar daha da derinleşti ve çoğaldı. Erzurum AFAD'dan 3 ay önce gelip inceleme yaptılar. Biz evlerimizde her gece korkuyla yatıyoruz. Evlerimiz bize mezar olmadan yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz. Depremden sonra evlerin etrafından su da çıkmaya başladı. Köy muhtarını bilgilendirdik. O da ilgili yerlere gereken müracaatları yaptı ama şu ana kadar gelen olmadı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Senkaya Murat AYDIN
2022-12-24 10:34:09

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