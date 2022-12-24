Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin imkânlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımız yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı kentsel dönüşüm projesi, İspir-Rize yolu, Çat Afet Konutları ile kamu ve özel sektör tarafından yaptırılan projelerin toplu açılışını yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni miting alanında düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Erzurum'un Malazgirt'ten de önce 1048 yılında Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurt haline getirdiğini söyledi. Erdoğan, "Alvarlı Efe'nin ifadesiyle Erzurum kilidi mülki İslam'dır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini kefensiz toprağa düşen binlerce şehidin omuzlarında yeniden yükselten de yine bu şehirdir. Erzurum bu aziz şehrin insanları Türk´ü ile Kürt´ü ile Çerkez'i ile her kökenden her mezhepten insanıyla İspirlisiyle Karayazılısıyla Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesareti ile kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk asrının Doğu Anadolu'muzdaki lokomotifi Erzurum'u, `Türkiye Yüzyılı´nda kuzeyden güneye, doğudan batıya Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Şu ihtişam her şeyi çok açık, net ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor, gereğini de yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz her devirde, bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok, bizde hakikat var. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizin tüm şehirleri ile birlikte Erzurum'un da altyapı eksiklerini giderdik. Hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik. Bugün de hem sizlerle hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapmak için huzurlarınıza geldik" dedi.

PAZARTESİ YENİ MÜJDE VAR

Miting alanındaki vatandaşların ellerinde taşıdıkları Kızıl Elma maketlerini gören Erdoğan, "Maşallah uçaklar ellerinizde. Kızıl Elma´yı almışsınız ve Kızıl Elma ile beraber uçuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un kışının ve soğuğunun meşhur olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğal gaz hatlarımız var. Bugün Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum'da yaptığımız doğal gaz yatırımları değerli kardeşlerim yaklaşık 4 milyar lirayı geçiyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin imkânlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımız yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

ERZURUM'A KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

Programda Erzurum Kalesi Tarihi Kültür Yolu Projesi´nin resmi açılışını yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, İstanbul ve Ankara'da başlattığımız yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören kültür yolu festivallerini Anadolu'ya da yayıyoruz. Önümüzdeki yıl 10 ilde yapılacak kültür yolu festivallerinden birinin adresi ülkemizin önemli bir markası olma yolunda hızla ilerleyen kültür yolu festivaline Erzurum'un coşku ile sahip çıkacağına inanıyoruz. Erzurum'un son dönemde elde ettiği bir diğer başarıda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 2025 yılı turizm başkentine seçilmesidir. Kış sporları konusunda zaten ülkemizin parlayan yıldızı olan Erzurum'u inşallah sporun, kültürün, sanatın diğer alanlarında da hak ettiği seviyeye getireceğiz.

HIZLI TREN PROJESİ

Erzurum'a son 20 yılda 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erzurum'u dünyaya açıyoruz. O Ovit'i geçebiliyor muyduk? Ama şimdi Ovit bizim için ne oldu? Karayolu oldu, dümdüz. Tamamı bittiği zaman zaten tamamıyla rahatlayacak ve buradan Karadeniz'e ulaşacağız. Bitmedi, şimdi bir şey daha oluyor. BayburtGümüşhane-Zigana oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor. Şehrimiz için planladığımız 13 millet bahçesinden 8'ini tamamladık. Ulaştırmada 49 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 49 kilometreden nereye çıkardık biliyor musunuz? 620 kilometreye çıkardık. İnşası süren tünel ve yol projelerimizin önemli bir kısmını önümüzdeki yıl hizmete açıyoruz. Erzurum'a toplam 19 istasyondan oluşacak kent içi tramvay hattı kurmak için çalışmalara başladık. ErzincanErzurumKars Hızlı Tren Hattı Projemizin etüt çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyor, ardından ihale ve inşaat aşamasına geçiyoruz. Erzurum Havalimanı´nı modernize edip, büyüttük. Tarım ve ormanda Erzurum'a 7 baraj, bir içme suyu tesisi, 13 gölet, 20 sulama, 2 arazi toplulaştırma, 298 taşkın koruma tesisi, 28 hidroelektrik santrali inşa ettik. Bugüne kadar inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 421 bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya açtık. Bu yıl inşaatına başlanan Söylemez Barajı 350 bin dekar, önümüzdeki yılın yatırım programına koyduğumuz Pasinlerdeki Alvar Barajı da 10 bin 500 dekar araziyi sulayacak. Güncel bedeliyle Erzurum için toplam 11,5 milyar lira tutarında yatırım ve tarımsal hibe desteği verdik. Erzurum'da iki yeni organize sanayi bölgesi kurmak için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Erzurum'u hep birlikte Türkiye Yüzyıl hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak daha büyük yatırımlara kavuşturacağız."

SAĞIR, DİLSİZ KALPSİZ KESİLMİŞLERDİ

Erzurum'dan 2023 için destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1'nci Dünya Savaşı başladığında işgal edilen vatan topraklarından biri de Erzurum'du. 2 yıl boyunca düşman saldırılarına direnen şehir 1916'da işgal edilince Erzurumlular için çileli bir göç serüveni başlamıştır. İşgalcilerin gelmesiyle Ermeni çetelerin yaptığı katliamların ve zulümlerin izleri hala yüreklerdedir. Bu katliamlar ve göç sırasında sayıları 700 bine kadar ulaşan Erzurumlunun hayatını kaybettiği kayıtlarda yer alır. İşgal döneminde Azerbaycanlı kardeşlerimizin Erzurum'a yardım eli uzatmak için gösterdikleri gayretleri şükranla yad ediyoruz. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Kafkas Ordusu, 2 yıl sonra şehri düşmandan kurtardığında karşılaştıkları manzara korkunçtu. Sokaklar şehit cenazeleri ile dolu, her tarafı yakılıp yıkılmış bir Erzurum var. Sadece şehir merkezi ve ilçelerinde işgalin son gecesi 13 bin Erzurumlu yakılarak, vurularak, işkenceyle şehit edilmişti. Dünyanın adı sanı bilinmedik yerlerinden kendilerine insanlık hikayeleri uyduranlar bu katliamlar karşısında sağır, dilsiz, kalpsiz kesilmişlerdi. Erzurum işte böyle bir yıkımın, böyle bir soykırımın ardından yeniden işte bugün burada olduğu gibi ayağa kalkmıştı. Dadaş tırnaklarıyla çalışarak şehirlerini de geleceklerini de bugün olduğu gibi yeniden kurmuşlardır. Bugün Erzurum, ülkemizin ticaret yollarının, kültür rotalarının, turizm destinasyonlarının kesişim noktası haline gelmişse her birinin arkasında sizlerin alın teri, anaların gözyaşları ve azmi, cesareti vardır. Bizim Türkiye ile birlikte 81 vilayetimizin her biri ile birlikte Erzurum için çok büyük hayallerimiz var" diye konuştu.

AZERBAYCANLA YENİ DÖNEMİN TEMELLERİNİ ATIYORUZ

İslam alemiyle ilişkileri güçlendirirken Türk dünyası ile de bütünleştiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yandan İslam alemi ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz, bir yandan Türk dünyası ile bütünleşiyoruz, bir yandan kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar tüm Afrika'yla buluşuyoruz. Bir yandan Evlad-ı Fatihan yurdu balkanlarla kucaklaşıyoruz. Bir yandan Güney Asya'daki kadim bağlarımızı canlandırıyoruz. Bunlarla beraber günümüz dünyasının gerçekleri olan Avrupa'yı, Amerika'yı, Rusya'yı ihmal etmiyoruz. Çin'le Ukrayna arasında kim var, biz varız. Karadeniz koridorunda barış koridorunu kim açtı? Elhamdülillah biz açtık. En önemli istasyonlardan birinin Erzurum olduğu, Londra'dan Pekin'e uzanan İpek demiryolu hattı işte bu geniş vizyonumuzun ürünüdür. Ülkemizi Asya coğrafyasından Avrupa'ya uzanan petrol ve doğal gaz hatlarının hem dağıtım hem ticaret merkezi haline getirme gayretlerimizin en kritik istasyonlarından biri de Erzurum. Erzurum bölgenin potansiyelini etkin şekilde kullanabilmesinin önündeki en büyük engel olan Kafkasya'daki çatışmaları ve gerilimleri birer birer çözüyoruz. Ülkemizin desteğiyle Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bu bölgede yeni bir dönemin temellerini atıyoruz. Ermenistan'ın aklıselim davranarak barış güvenlik huzur istikametinde mesafe almasıyla işler daha da hızlanacaktır. Karadeniz'i Erzurum'a bağlayan tüneller ve yollar Akdeniz limanlarını Kafkasya ile bütünleştiren altyapı yatırımlarımız hep bu büyük fırsatı değerlendirebilmek için. Allah'a hamdolsun, Cumhuriyetin ilk asrında sanayide, ticarette, turizmde yıldızını parlatarak bunun katma değerinden istifade eden şehirlerimiz oldu. İnşallah Erzurum'u da `Türkiye Yüzyılı´nda en yüksek katma değer üreten şehirlerimiz arasında ilk sıralara çıkartacağız. Erzurum'un bunun için potansiyeli var gücü var, azmi de var, kararlılığı da var. Bu şehrin şahlanışını önünde kimse duramayacaktır. Tabii bunu sefaletin ve zulmün kol gezdiği eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlar yapacak değil. Bunu yapacak olan her biri ayrı istikamete giden partilerin çıkardıkları toz bulutunda boğulan siyasiler hiç değil. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl asırlık bir demokrasi ve kalkınma atılımına beraberce kavuşturduysak, `Türkiye Yüzyılı´nı da yine beraberce inşa edeceğiz. Şimdi gözümüzün nuru gençler, bir asır önce sizlerin geleceği için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden ecdadımıza layık olmak için 2023'e önce siz sahip çıkacaksınız. Buna var mısınız? Başımızın tacı hanımlar, evinizde, tarlanızda, dükkanınızda iş yerinizde nasıl kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için göz nuru döküyorsanız, 2023'e de siz sahip çıkacaksınız, var mısınız buna. Elleri öpülesi büyüklerimiz, çocukluğunuzda bizzat yaşayanlardan dinlediğiniz o zulümlerin izlerinin bir daha bu topraklarda görülmemesi için 2023'e sizde sahip çıkacaksınız Var mısınız buna. Şimdi geliyoruz Erzurum'un yiğit dadaşları ülkemizi eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, enerjisiyle, sanayisiyle, tarımıyla nasıl bugünkü seviyesine getirdiysek Türkiye Yüzyılı yoluyla taçlandırma hedefimize 2023'te siz sahip çıkacaksınız Var mısınız buna."

BU MEYDANDA HERKESLE KAPIŞMAYA VARIZ

"Türkiye ne zaman bir hamle yapsa, bir atılım içine girse önüne hep engeller, dizilmiş tuzaklar kurulmuştur" diyen Erdoğan, "Sanayi atılımının önü böyle kesilmiştir. Rahmetli Menderes'in başlattığı demokrasi ve kalkınma yatırımlarının önü böyle kesilmiştir. Rahmetli Özal'ın yeniden canlandırdığı sürecin önünü böyle kesilmiştir. Bizim hükümetlerimiz döneminde de vesayetle, terörle, darbeyle defalarca önümüz kesilmek istenmiştir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm bu badireleri atlatarak ülkemizi bugünlere getirdik. Ataların 'makam adamı bozmaz, ayarını ortaya çıkartır' diye bir sözü var. Biz belediye başkanlığından başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına kadar üstlendiğimiz görevlerde ülkemize ve milletimize hizmet etme konusundaki ayarımızı ortaya koyduk. Şimdi birileri çıkmış bizimle eser, hizmet siyasetinde beceremedikleri rekabeti istismar, yalan ve iftira üzerinde seçim yarışına çevirmek istiyor. Hep söylediğimiz gibi siyaset meydanı er meydanıdır. Biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak, karşımıza çıkanlar da er olacak. Er olacak ki bu kapışmadan ülkenin ve milletin hayrına neticeler doğsun. Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilerde, içerde ve dışarda arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor. Hatırlayın; 2007'de cumhurbaşkanını bize seçtirmemek için ne dolaplar çevirdiler. 2013'te Gezi olaylarından itibaren ülkeyi karıştırarak milleti birbirine düşürerek ne oyunlar oynadılar. 2016'da 15 Temmuz gecesi milletten alamadıkları iktidarı, darbecilerden televizyon başında nasıl heyecanla beklediler. Bay Kemal Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından geçerek belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Biz de Atatürk Havalimanı'nda bizi bekleyen on binlere geldik. On binlerle beraber oradan tüm milletimize haykırdık. Şimdi önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi kirli pazarlıklar yapıyorlar. Amaç ne, Erdoğan'ı, onun şahsında Cumhur İttifakı´nı devirmek. Peki yerine ne koyacaklar? Belli değil, hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar, söyledikleri tek şey bizim yaptıklarımız yıkacaklar, her şeyi eskiye döndürecekler. Bunun için yırt dışına gidip ekonomiyi tefecilere teslim etme sözü verdiler. Terör örgütlerinin uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler. Sınırlarımızı taciz edenlerin ayaklarına kadar gidip güvenlik kazanımlarımızdan vazgeçme sözü verdiler. Küresel savaş baronlarına savunma sanayimizi çökertme sözü verdiler. Ülkemizin yükselen siyasi ve diplomatik gücüne göz dikenlere geri çekilme, yeniden içe kapanma sözü verdiler. Uzatmaya gerek yok; kim ne istiyorsa onu verme sözüyle Türkiye'nin 20 yılını tarihten silme taahhüdü, silme karşılığında iktidar istediler. Eskilerin bir sözü vardır: 'Kem âlât ile kemâlât olmaz.' Sizlerin bu muhterislere 2023'te 'El atına binenin tez ineceğini' göstereceğine ben yürekten inanıyorum. Millet siyasetçiliği yerine ajan siyasetçiliği yapınca işte böyle oluyor. Gözü ve kalbi kendi ülkesine milletine dönük olmayanların varacakları yer kendi kendilerini yiyip bitirmektir. Bizim uğrunda canımızı ortaya koyduğumuz gerekirse yine ortaya koymaktan çekinmeyeceğimiz başka vatanımız yok. Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!/ Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ / Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. İşte biz bu yolda böyle yürüyoruz. Birileri kendilerine başka ülkelerde, başka topraklarda bir gelecek hayal edebilir. Fırsatını bulduklarında kaçıp oralarda kendi ülkelerine her türlü iftirayı atabilir, saldırıyı yapabilir. Ama bu halkın helal süt emmiş hiçbir ferdi, hiçbir evladı ne herhangi bir terör örgütü için ne sapkın ideoloji için ne herhangi bir heves için ülkesini satmaz, milletine ihanet etmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Erzurum'da yapımı tamamlanan kamu ve özel sektör yatırımlarının toplu açılışını yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-12-24 16:38:35



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