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Doğaya vereceği yükü, tasarladığı çöp elbiseyle sırtında taşıdı

DHA

Doğaya vereceği yükü, tasarladığı çöp elbiseyle sırtında taşıdı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Melikşah Tekin (35), geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla, 1 ayda biriktirdiği atıklardan çöp elbise tasarladı. 'Her atık çöp değildir' sloganıyla başlattığı toplumsal duyarlılık projesinde tasarladığı elbiseyle halkın da dikkatini çeken Tekin, "Üzerimdeki her şey geri dönüşümle ham maddeye dönüşüp yeniden ekonomiye kazandırılabilir ama hepimiz bu kadar çöpü doğanın sırtına yükleyerek aslında geleceğimizi yok ediyoruz" dedi.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi ve aynı zamanda iş insanı olan, evli ve 1 çocuk babası Melikşah Tekin, danışmanı olan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Eren'in desteğiyle geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla, 1 ay boyunca evi, iş yeri ve gittiği yerlerde, atıkları toplayıp biriktirdi. Tekin, yaklaşık 12 kilo ağırlığındaki atıklarla da çöp elbise tasarladı. Prof. Dr. Eren ve okuldan arkadaşlarıyla cadde ve sokaklarda gezen Tekin, çevre dostu bisiklet de kullandı. Bölge halkının dikkatini çeken Tekin, isteyenlerle selfie ve hatıra fotoğrafı da çektirdi.
'GELECEĞİMİZİ YOK EDİYORUZ'
Geri dönüşüm konusunda farkındalık sağlamayı amaçladığını söyleyen Tekin, "Bir aydır tüketimini sağladığım tüm çöplerimi biriktirip, bunları üzerime kıyafet yaptım. Doğaya vereceğim yükü kendim taşımak istedim. Aslında üzerimdeki her şey geri dönüşümle ham maddeye dönüşüp yeniden ekonomiye kazandırılabilir. Hepimiz bu kadar çöpü doğanın sırtına yükleyerek aslında geleceğimizi yok ediyoruz. Siz de çöplerinizi doğanın sırtından alın ve ekonomiye kazandırın. Bu anlamda belediyelerimiz 50 noktaya bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çöp konteynerleri bırakmış ama maalesef bunların kapağını açan yok gibi. Herkes her maddeye çöp gözüyle bakıyor" diye konuştu.
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Gezegenin bugün en büyük sorununun küresel iklim değişikliği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zeynep Eren de "Küresel iklim değişikliğine başta fosil yakıtların kullanımı olmak üzere atıklar, kentleşme, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaşma, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle endüstriyel üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonları sebep olmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji kullanmak, atıklarımızı azaltmak, yeşil alanları artırmak, doğal kaynakları verimli kullanmak, enerji ve su tasarrufu, doğayla uyumlu yaşamak, sağlığımızı korumak gibi temel konular öne çıkmaktadır. Bunların içinde artan dünya nüfusuyla beraber sürekli artmakta olan üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu oluşan, her geçen gün artan atıklarımızla mücadele etmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli yoludur" dedi.
'ATIKLAR HAM MADDE OLARAK SİSTEME KAZANDIRILMALI'
Atıkların küresel ısınmaya sebep olan önemli sera gazları salınımına sebep olmakla kalmayıp, toprak ve su kirliliğinin de ana kaynağını oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Eren, şöyle konuştu:
"Atıklar tüm dünyada hızla benimsenen döngüsel ekonomi modeline göre ham madde olarak tekrar sisteme kazandırılmalıdır. Bu nedenle atıkların geri dönüşümü büyük önem taşımaktadır. Atıklar geri dönüşümle hem ham maddeye dönüştürülür, hem çevre kirliliklerinin önüne geçilmiş olur, hem de yarattıkları sera gazları azaltılmış olur. Atıklarımızın büyük bir kısmı toprağa gömülme yoluyla bertaraf edildiği için özellikle büyük kentlerde atıkların gömülmesi arazi kullanım sorununu da ortaya çıkarmaktadır. 2020 yılında dünyada 2,24 milyar ton atık üretilmiştir. Bir kişinin günlük ürettiği atık miktarı 0,79 kilogramdan 4,54 kilograma kadar çıkabilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi üretilen atık miktarını artırmaktadır ve bunların yarıya yakını geri dönüştürülebilir atıktır. Bu geri dönüştürülebilir atıkların da büyük bir kısmı plastiklerden meydana gelmektedir. Dünyada yıllık 300 milyon ton plastik üretilmekte ve bunun büyük bir kısmı çevreye bırakılmaktadır. Üstelik plastikler yeni bir tehlikeyi daha ortaya çıkarıyor, artık insan kanında bile bulunan mikroplastikler. Bu projede biz de 1 kişinin 1 ayda ürettiği çöpü biriktirerek hem ürettiğimiz atık miktarları hem de bu atıkların içindeki geri dönüştürülebilir atıkların ve plastiklerin oranını gözler önüne sermek için bu projeyi gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi insan kendi ürettiği çöpünü bile taşıyamıyor, doğa bununla nasıl başa çıksın? Atıklarınızı çevreye atarken ya da geri dönüşüme uygun olanları normal çöplerle karıştırırken artık hep çöp adamı hatırlayın. Atıklarınızı azaltmanın yollarını arayın ve lütfen atıklarınızı artık her yerde bulunan geri dönüşüm kutularına atın. Bozduğumuz bu dünyayı kurtarmak bizim elimizde." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-12-31 10:34:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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