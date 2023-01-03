Ağızdan alınan dokuyu, idrar kanalına yama yaptılar



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Şehir Hastanesi´ne idrar kanalı darlığı şikayetiyle başvuran Sedat Erçek (59), ağız içi yanak kısmından alınan dokunun yama yapılmasıyla sağlığına kavuştu.

Emekli, 5 çocuk babası Sedat Erçek (59), muayene olmak için yaklaşık 12 yıldır sağlığını olumsuz etkileyen prostat rahatsızlığı için Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'ne geldi. Başka bir hastanede prostat ameliyatı olmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen Sedat Erçek'i muayene eden Uzman Dr. Fatih Aktaş ve Uzman Dr. Emre Şam, idrar kanalında daralma tespit etti. Erçek ile görüşen Aktaş ve Şam, idrar kanalı daralma ameliyatıyla ilgili bilgi verdi. Muayene sırasında kanaldaki daralmanın uzun olduğunu belirleyen Aktaş ve Şam, Erçek'e yanağından doku alarak yama yapacaklarını söyledi.

İDRAR KANALINA DOKU YAMADILAR

Uzman doktorlar Fatih Aktaş ve Emre Şam, yaklaşık 4 saatlik ameliyatla Erçek'in ağız içi yanak kısmından aldıkları dokuyu daralan idrar kanalına yama yaptı. Başarılı geçen ameliyatın ardından bir hafta hastanede takibi yapılan Erçek, bugün taburcu edildi. Sağlığına kavuştuğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Sedat Erçek, "12 seneden beri hastalığın sıkıntısını çekiyorum. Büyük şehirlerde bazı hastanelere gittim, ameliyatta oldum ama bir türlü rahatsızlığım bitmedi. 3 hafta önce Erzurum Şehir Hastanesi'ne geldim. Sağ olsun Emre ve Fatih hocam beni ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu" dedi.

Uzman Dr. Emre Şam ise "Ameliyat başarılı bir şekilde sonuçlandı. Oldukça uzun olan idrar kanalı darlığını ameliyat ettik. Hastamızın şu an sağlık durumu çok iyi. Kendisini taburcu ettikten sonra takibini yapacağız. İnşallah aynı sorunu bir daha yaşamayacak" diye konuştu.

Uzman Dr. Fatih Aktaş da idrar kanalı darlığına ağızdan alınan doku yamayı ilk defa uyguladıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-01-03 14:31:01



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