TPF Yönetim Kurulu Başkanı: Yerel zincir marketler olarak zam yapmama kararı aldık

Geleneksel hale getirilen aylık TPF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Düzgün, federasyonu olarak, 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanla 81 ilde vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi. Federasyon çatısı altında güçlerini birleştiren yerel işletmecilerin büyük bir rekabet girdabında kürek çektiğini ifade eden Düzgün, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar malumunuz. Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz. Bizler tek bir mağazamızda 35 değil, 2025 hemşehrimize istihdam sağlıyoruz. Discount marketlerde mağaza başına minimum 600700 kalem ürün varken, bizim en küçük market mağazamızda minimum 5 bin kalem ürün yer alıyor. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 bini aşkın ürünü vatandaşlarımız fiyat ve marka karşılaştırmalı alabiliyor. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe dün olduğu gibi bugün de indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek" diye konuştu.

ZAMLI ÜRÜN ALMAYACAĞIZ

Şu anki mevcut durumda, yerel zincirlerde sürekli yaptıkları indirimlerin dışında özellikle gıdada dayanıklı tüketim grubu ve temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını söyleyen Düzgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Ürüne zam yapan, market gibi gösteriliyor, böyle bir algı mevcut. Fakat bizler vatandaşlarımızla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bizler tüketiciye ürünü en son sunan işletmeleriz, zincirin son halkasıyız. Bu yüzden tüketici fiyatı bizde görüyor, bizi zamlı sattığımızı sanıyor. Burada üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Amacımız enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak ise bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması lazım. ÜFETÜFE arasındaki farka baktığımız zaman üreticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen, marketleri zor durumda bir süre bırakmayınız. Mümkünse, bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyiniz. Bu 81 ildeki tüm yerellerin ricasıdır. Zamlı ürün gelirse almayacağız. Ancak bu şekilde enflasyonun düşüşüne bir katık sunabiliriz. Zamlara karşı dayanabileceğimiz kadar dayanacağız."

TEKELLEŞMEYE DOĞRU GİDİYOR

Düzgün, farklı bir noktaya daha değinmek istediğini belirterek, "Türkiye´de mağaza enflasyonu artık tekelleşmeye doğru kaydı. Büyük şehirlerden köylere kadar marketler alt alta, üst üste açılmaya hızla devam ediyor. Buna acilen herkesi kucaklayacak 'Perakende Yasamızla' önlem alınması gerektiğini tekrarlamak isterim. Tabii ki enflasyonun düşüşü sadece market raflarındaki fiyatlara bağlı değil. Gıda dışı tüm perakende sektörlerinin de buna katkı sunması gerekiyor. Türkiye´deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız, her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

