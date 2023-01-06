TPF Yönetim Kurulu Başkanı: Yerel zincir marketler olarak zam yapmama kararı aldık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı: Yerel zincir marketler olarak zam yapmama kararı aldık

DHA

TPF Yönetim Kurulu Başkanı: Yerel zincir marketler olarak zam yapmama kararı aldık


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, 81 ilde hizmet veren 5 bin 500 yerel zincir market olarak temizlik ve dayanıklı gıda tüketim ürünleri ile ev mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını söyledi. Düzgün, "Zamlara karşı dayanabileceğimiz kadar dayanacağız" dedi.
Geleneksel hale getirilen aylık TPF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Düzgün, federasyonu olarak, 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanla 81 ilde vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi. Federasyon çatısı altında güçlerini birleştiren yerel işletmecilerin büyük bir rekabet girdabında kürek çektiğini ifade eden Düzgün, "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar malumunuz. Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz. Bizler tek bir mağazamızda 35 değil, 2025 hemşehrimize istihdam sağlıyoruz. Discount marketlerde mağaza başına minimum 600700 kalem ürün varken, bizim en küçük market mağazamızda minimum 5 bin kalem ürün yer alıyor. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 bini aşkın ürünü vatandaşlarımız fiyat ve marka karşılaştırmalı alabiliyor. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe dün olduğu gibi bugün de indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek" diye konuştu.
ZAMLI ÜRÜN ALMAYACAĞIZ
Şu anki mevcut durumda, yerel zincirlerde sürekli yaptıkları indirimlerin dışında özellikle gıdada dayanıklı tüketim grubu ve temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını söyleyen Düzgün, sözlerine şöyle devam etti:
"Ürüne zam yapan, market gibi gösteriliyor, böyle bir algı mevcut. Fakat bizler vatandaşlarımızla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bizler tüketiciye ürünü en son sunan işletmeleriz, zincirin son halkasıyız. Bu yüzden tüketici fiyatı bizde görüyor, bizi zamlı sattığımızı sanıyor. Burada üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Amacımız enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak ise bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması lazım. ÜFETÜFE arasındaki farka baktığımız zaman üreticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen, marketleri zor durumda bir süre bırakmayınız. Mümkünse, bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyiniz. Bu 81 ildeki tüm yerellerin ricasıdır. Zamlı ürün gelirse almayacağız. Ancak bu şekilde enflasyonun düşüşüne bir katık sunabiliriz. Zamlara karşı dayanabileceğimiz kadar dayanacağız."
TEKELLEŞMEYE DOĞRU GİDİYOR
Düzgün, farklı bir noktaya daha değinmek istediğini belirterek, "Türkiye´de mağaza enflasyonu artık tekelleşmeye doğru kaydı. Büyük şehirlerden köylere kadar marketler alt alta, üst üste açılmaya hızla devam ediyor. Buna acilen herkesi kucaklayacak 'Perakende Yasamızla' önlem alınması gerektiğini tekrarlamak isterim. Tabii ki enflasyonun düşüşü sadece market raflarındaki fiyatlara bağlı değil. Gıda dışı tüm perakende sektörlerinin de buna katkı sunması gerekiyor. Türkiye´deki 81 ildeki yerel zincirler olarak, biz devletimizin, vatandaşımızın her daim yanındayız, her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-01-06 09:49:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da iş yerinden ve hastaneden telefon çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da iş yerinden ve hastaneden telefon çalan ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
DAİB üyeleri aralıkta 209 milyon 85 bin dolarlık ihracat yaptı
YEREL HABERLER DAİB üyeleri aralıkta 209 milyon 85 bin dolarlık ...
Erzurum'da 2022'deki asayiş suçları ülke ortalamasının altında
YEREL HABERLER Erzurum'da 2022'deki asayiş suçları ülke ...
Türkiye, curling branşında Dünya Liseler Arası Kış Oyunları'na iddialı katılacak
YEREL HABERLER Türkiye, curling branşında Dünya Liseler Arası Kış ...
Doğu Anadolu'da dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da dere ve göletlerin yüzeyi buzla ...
(Görüntülü)ERZURUM&#039;DA ÇALDIĞI TELEFONLARLA MANİSA&#039;DA MOTOSİKLET ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERZURUM'DA ÇALDIĞI TELEFONLARLA ...
Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı telefonlarla motosiklet alan şüpheli ...
Erzurum'da yaralı bulunan kaya kartalı tedaviye alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da yaralı bulunan kaya kartalı tedaviye ...
Palandöken'deki JAK timleri turistlerin güvenliği için tatbikatlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Palandöken'deki JAK timleri turistlerin güvenliği ...
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
(Görüntülü) İŞ KULÜBÜNDE İŞE GİRMENİN SIRLARINI ÖĞRENİYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞ KULÜBÜNDE İŞE GİRMENİN SIRLARINI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.