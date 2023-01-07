Sarıkamış'a giden Doğu Ekspresi treni Erzurum'da



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kars'ta 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na katılmak üzere gençler, milli sporcular ve sanatçılar ile Ankara'dan hareket ettiği Doğu Ekspresi treni, Erzurum'a ulaştı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekileri taşıyan tren, saat 09.00'da Erzurum Garı'nda, protokol üyeleri ve sporcular tarafından Türk bayraklarıyla karşıladı. Trenden inen Kasapoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet ederek kendisini karşılamaya gelenlerle fotoğraf çektirdi. Kasapoğlu ve diğer yolcular, istasyonda hazırlanan dev semaverin etrafında toplanarak hazırlanan çaydan içti.

Bakan Kasapoğlu, 24 saattir yolda olduklarını belirterek "Yolculuk gençlerle beraber güzel geçiyor. 24 saat önce Ankara'dan yola çıktık. Bu aziz vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyenleri minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Doğu Ekspresi treni, mola sonrası Kars'ın Sarıkamış ilçesine hareket etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-01-07 10:31:03



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