Özel öğrenciler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Palandöken ilçesinde down sendromlu, otistik ve hafif zihinsel engelli çocukların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla 3 yıl önce açılan Mutlu Kafe'de düzenlenen yemek yarışmasında engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi. Ekip halinde pankek, menemen, sandviç ve gözleme yapan öğrenciler, jüriden tam puan aldı.

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesinde açılan ve döner sermaye ile işletilen Mutlu Kafe'deki yarışmaya özel eğitim alan öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın jüri başkanlığını yaptığı yarışmada gruplara ayrılan öğrenciler, eldiven takarak yapacakları yemek için salonda hazırlıklarını tamamladı. Pankek, menemen, sandviç ve gözlemenin malzemelerini hazırlayan öğrencilere pişirme aşaması için 20 dakika süren veren Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, mutfaktaki çalışmaları da izleyerek öğrencilerle sohbet etti.

32 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR

Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'na bağlı olarak açılan Mutlu Kafe'nin döner sermaye ile işletildiğini ve özel eğitim alan çocukların yiyecek içecek alanında eğitim almalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, "Mutlu Kafe´de çalışan çocuklarımızın tamamı özel çocuklarımız. 32 öğrencimiz hem okulda eğitim alıyor hem kafede pratiklerini geliştiriyor. Halka açık olarak hizmet veren kafede 3 aşçımız görev yapıyor, çocuklar sipariş ve sunuma çalışıyor. Okulda 4 yıl boyunca bir taraftan eğitim alan çocuklarımız kafede de hizmet sektöründe kendilerini geliştirme noktasında eğitim alacak. Mezun olduktan sonra iş bulmayla alakalı protokollerimiz var. Onların istihdamlarına da yardımcı olacağız. Burada çocuklarımızda hem kendilerini ifade etme hem de sosyalleşme anlamında ciddi gelişme olduğunu gözlemliyoruz. Döner sermaye kapsamında onlara her ay belirli bir ücret ödüyoruz. Aile ekonomilerine de katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Özel eğitimli çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını kaydeden Kaygusuz, 'Yemeğimi kendim yapıyorum' projesi kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında öğrencilerin hünerlerini sergilediklerini bildirdi. Öğrencilerin hazırladıkları yemekleri çok beğendiklerini belirten Kaygusuz, yıl boyunca etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

YEMEKLERİ JÜRİYE SUNDULAR

Zaman zaman öğretmenlerinden de destek alan öğrenciler, verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayarak önlerinde kağıt kalemle not vermek için bekleyen jüriye sundu. Jüri üyeleri, öğrencilerin sırayla tabaklarla sundukları yemeklerin tadına baktı. 2 özel öğrencinin de yer aldığı jürinin verdiği puanları Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz açıkladı.

Tadına baktıkları yemekleri ve sunumları çok beğendiklerini belirten Almaz, "Çok farklı, çok güzel bir etkinlik yaşadık. Tattığımız en güzel yemeklerdi. Menemen, sandviç, gözleme, pankek çok güzeldi. Ekip halinde çalışmanız, hijyene dikkat etmeniz çok hoşumuza gitti. Sunumlarınız çok güzeldi. Biz bu yemekler arasında hiçbir fark bulamadık. Puan kıracak bir şey de yoktu. Hepsine tam puan verdik hepsini birinci olarak ilan ediyoruz" diyerek yarışan grupların hepsinin birinci ilan ettiklerini söyledi.

Yarışma sonunda Kaygusuz ve Almaz, özel eğitimli öğrencilere yarışma anısına hediye verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

