Erzurum'daki Kur'an kursunda 'işkence' davasında tahliye çıkmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'daki Kur'an kursunda 'işkence' davasında tahliye çıkmadı

DHA

Erzurum'daki Kur'an kursunda 'işkence' davasında tahliye çıkmadı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla kurs yöneticisi ve hizmetlinin `işkence´ suçundan 96 yıldan 195´er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluk hallerinin devamına, psikolog ve bazı tanıkların dinlenmesine karar verdi. Aynı soruşturma kapsamında belletmen Hakan Aslankafa da 7 çocuğa cinsel istismar, 13 çocuğa ise işkence ve eziyet suçlarından farklı bir davada yargılanıyor.
Palandöken ilçesindeki Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Hakan Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, 1 gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aslankafa hakkında 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 13 çocuğa da işkence ve eziyet ettiği gerekçesiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca Kurs Müdürü Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Güngör hakkında da 14 çocuğa işkence suçundan 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. 
Hakan Aslankafa, 31 Mayıs 2022'de cinsel istismar suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 119,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar, çocukların duruşma salonunda dinlenmediği, eksik tanık dinlendiği ve sanığa verilen cezanın fazla olduğu gerekçesiyle istinaf mahkemesince bozuldu.
Yönetici Nuhi Karababa ve hizmetli Uğur Göngör´ün 14 çocuğa işkence suçundan Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Karababa ve Göngör ile mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar Güngör ile Karababa çocuklar ve ailelerin verdiği ifadelerinin çelişkili olduğunu üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Karababa ve Göngür'ün tutukluluk hallerinin devamına, dosyadaki psikolog ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 31 Ocak'a erteledi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-01-10 17:39:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasıyla 2 sanığın yargılanması sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle buluştu
Aziziye'de çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenledi
YEREL HABERLER Aziziye'de çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenledi
Erzurum'da yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da yaralı halde bulunan tilki tedavi altına ...
Telefonunun şarjı bitince 100 bin lira dolandırılmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Telefonunun şarjı bitince 100 bin lira ...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Futbolla hayata bağlanan görme engelli Muhammet'in hedefi milli takımda oynamak
YEREL HABERLER Futbolla hayata bağlanan görme engelli Muhammet'in ...
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oldu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oldu
(Görüntülü)ÖZEL ÖĞRENCİLER YEMEK YARIŞMASINDA HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖZEL ÖĞRENCİLER YEMEK YARIŞMASINDA ...
Özel öğrenciler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Özel öğrenciler yemek yarışmasında hünerlerini ...
Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Erzurum'dan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ...
Erzurum'da Galatasaraylı taraftarlar derbi maçın ardından sokaklarda kutlama yaptı
YEREL HABERLER Erzurum'da Galatasaraylı taraftarlar derbi maçın ...
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Palandöken'de konserle anıldı
YEREL HABERLER "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Palandöken'de ...
Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de kar ve soğuk hava ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.