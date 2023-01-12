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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir yıldır ormanda yaşıyor

DHA

Bir yıldır ormanda yaşıyor


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (42) son bir yıldır tek başına ormanda yaşıyor. Kendi imkanlarıyla kurduğu, etrafını naylonla kapladığı elektriği olmayan barakada teknolojiden uzak bir yaşam süren Erkan, yemeğini ve çayını kar suyunu eriterek yapıyor. Yiyeceğini doğadan karşılayan Erkan, fırsat buldukça da yaban hayvanlarını görüntülüyor.
Yedigöl Mahallesi´nde birlikte yaşadığı anne ve babası ile çiftçilik yapan, aynı zamanda dağcılık ve maraton sporu ile uğraşan Bülent Erkan, yıllardır dağlarda gezerek doğadaki canlıların yaşamını kaydediyor. Yılın yarısını dağlarda geçiren Erkan, bugüne kadar ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kartal, şahin, kurt, tilki, domuz, balık ve nadir bulunan kelebekler gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Pandemide, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 13 Aralık 2020 günü, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormana yerleştirilen fotokapana yakalanan Erkan'a 789 lira ceza kesildi. Türkiye'de fotokapana yakalanıp sokağa çıkma ihlalinden ceza yiyen tek kişi olan Erkan'ın yaşantısı sade görünse de çoğu zaman ilginç görüntülere sahne oluyor.
Doğaya ve yaban hayatına ilgisi küçük yaşlarda başlayan Erkan'ın hayali ileride belgesel çekmek. Doğada kendi yöntemleriyle gizlenerek kamerasıyla yaban hayatını görüntüleyen Erkan, çok iyi saklandığı için vahşi hayvanları bile yakından gördüğünü, ancak hiç korkmadığını ifade etti. Hayatının büyük bir bölümünü evi olarak gördüğü ormanda ve dağlarda geçiren Erkan, özellikle Kaçkar Dağları´nı avucunun içi gibi biliyor.
Bölgedeki yaban hayatını korumasıyla da bilinen Erkan´ın hayatını anlatan 'Dağların oğlu' adlı 17 dakikalık belgesel film, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivali'nde birinci oldu. Doğada mantar ve çeşitli otlarla karnını doyuran Erkan, dağlarda yalnız yaşamaktan hiç korkmadığını söyledi.
KURTLARIN ULUMASI NİNNİ GİBİ GELİYOR
Şehir yaşamının kendisine uygun olmadığını düşünen Erkan, bir yıl önce köyüne bir kilometre uzaklıktaki ormanda kendi imkanlarıyla baraka yaptı. Elektrik olmayan barakada teknolojiden uzak bir yaşam süren Erkan, su ihtiyacını kışın kardan, yazın ise ormanda gözelerden sağlıyor. Günde en az 25 kilometre yol kateden Erkan, doğadan kopamadığı için evliliği hiç düşünmediğini söyledi. 
Maddi yönden zorluk çekmediğini belirten Erkan, "Maraton veya dağcılık sporu ile ilgili bir şey oluyorsa şehre gidiyorum. Onun dışında hayatımı hep tek başıma doğa ile baş başa geçiriyorum. Gece barakada uyurken kurt sürüsü yanıma kadar geliyor. Onların gecenin karanlığında saatlerce uluması bana ninni gibi geliyor. Bugüne kadar doğada birçok vahşi hayvanla karşı karşıya geldim. Görüntülerini ve fotoğraflarını çektim. Siz onlara bir şey yapmazsınız onlar da size bir şey yapmaz. Şu hayatta bunu öğrendim ki insanoğlundan başka zararlı kimse yok. Tüm ihtiyacımı doğa bana sağlıyor. Paranın geçmediği tek yer burası" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-01-12 10:31:06

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