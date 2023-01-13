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Kendilerini bıçaklayanı bir yıl sonra vurdular

DHA

Kendilerini bıçaklayanı bir yıl sonra vurdular


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Alican Y. (19) ile Alparslan A. (18) bir yıl önce çıkan kavgada kendilerini bıçaklayan Recep Sar'ı (25) sahibi olduğu lokantada döner keserken tabanca ve pompalı tüfekle vurdu. Gözünden yaralanan döner ustası kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Kaçan saldırganlar ise olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.
Olay, 11 Ocak günü saat 18.30 sıralarında Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce Recep Sar'ın ortağı olduğu giyim mağazasında, alışveriş sırasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sar, mağazaya müşteri olarak gelen Alican Y. ile Alpaslan A.'yı bıçakla yaraladı.
Önceki gün Alican Y. ve Alpaslan A., Recep Sar'ın işlettiği dönerci dükkanının önüne geldi. İki arkadaş, ellerindeki tüfek ve tabancayla döner kesen Recep Sar´a peş peşe ateş etti. Saçma ve kırılan camların yüzüne isabet ettiği Sar yaralandı. Çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi´ne kaldırılan Recep Sar, gözünden ameliyat edildi. Bu arada saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.  
Polis, kamera görüntüsünden yola çıkarak kimliklerini belirlediği Alican Y. ve Alpaslan A.'yı olayda kullandıkları silahlarla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorguları devam eden şüphelilerin ilk ifadelerinde bir yıl önce yaşanan kavga nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.
Saldırı sırasında döner kesen Recep Sar'ın yanında bulunduğunu söyleyen Mehmet Yaylacı, "Ben ocaktayken ustam hemen yanımda döner kesiyordu. Baktım pompalı sesi geldi. Hemen tezgahın altına girdim, ustamız yaralandı. Ateş edenleri görmedim. Büyük bir korku ve panik yaşadık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-01-13 10:33:14

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