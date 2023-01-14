Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı

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KARAYAZI (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Cep telefonlarıyla kayda alınan kavgada, yaralananların yerde yattığı görüldü.

Olay, dün öğleden sonra Karayazı ilçesi Yiğitoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, caddede karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa ve bıçakla saldırırken, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri müdahale ederek kavgaya sonlandırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi, çağırılan ambulansla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2´sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu arada kavga çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, bazı yaralıların yerde yattığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Karayazı DHA

2023-01-14 16:08:17



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