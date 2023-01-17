Erzurum'da kayak merkezlerine 270 bin metreküp suni kar yağdırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da kayak merkezlerine 270 bin metreküp suni kar yağdırıldı

DHA

Erzurum'da kayak merkezlerine 270 bin metreküp suni kar yağdırıldı


Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)SON yılların en kurak ve sıcak kışının yaşandığı Erzurum'da Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerindeki 10 piste toplam 270 bin metreküp suni kar yağdırıldı. Böylece kar kalınlıklarının 1,5 metreye yaklaştığı pistler, yerli ve yabancı kayakseverlerin hizmetine sunuldu. 
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken ve Palandöken 2 olarak yeniden isimlendirilen Konaklı Kayak Merkezi'nde beklenen kar yağışı olmayınca 'suni karlama' ve 'kar saklama' yöntemleri uygulandı. Geçen yıldan kalan 35 bin metreküp karın serildiği pistlere, suni karlama sistemiyle hava sıcaklığının uygun olduğu zamanlarda kar yağdırıldı. Her iki kayak merkezinde 10 adet pist, toplam 270 bin metreküp karla kayak yapmaya elverişli hale getirildi. 
Yerli ve yabancı kayakseverlere 1,5 metreye yakın kar kalınlığındaki pistleriyle kayak imkanı sunan Palandöken ve Konaklı'ya toplamda 270 bin metreküp kar yağdırıldığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, "Aralık ayının ilk haftası itibariyle kayak merkezlerindeki hazırlıklarımızı tamamladık. Aralık ayının ikinci haftası itibariyle sezonu açtık. Küresel ısınmanın kendini gösterdiği bu dönemde kayak sezonunu erken açmamızın en önemli sebebiyle uyguladığımız ar-ge projeleridir. Geçtiğimiz yıl nisan ayında biriktirdiğimiz karı, kasım sonuna kadar saklayarak pistlere serip zemin oluşturduk. Onların üzerine de suni karlama yaptık. Palandöken'e 150 bin metreküp, Konaklı'ya ise 120 bin metreküp karlama işlemi tamamlandı. Yaklaşık 1 aydır pistlerimiz açık halde" dedi. 
KAR İÇİN DUA EDİYORUZ
Erzurum'da Palandöken 1 ve Konaklı olarak ifade edilen Palandöken 2 adıyla 2 tane uluslararası standartta kayak merkezi bulunduğunu belirten Vali Okay Memiş, "Bu sene tüm Türkiye genelinde yeterli kar yağışı alamadık. Sadece kayak merkezleri değil, tarım açısından da yeterli olmayan bir yağışla karşı karşıyayız. İnşallah ilerleyen günlerde daha bol yağışı, Erzurum için kar yağışını ümit ediyoruz, bekliyoruz ve bunun için dua ediyoruz. Doğada kar olmamakla birlikte bizim kayak merkezlerimizde suni karlama olduğu için sanki 3-4 metre kar varmış gibi kayak yapmanız mümkün. Amacımız bütün dünyada kış turizminden en iyi şekilde faydalanmak, en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamak. Toplamda neredeyse 90 kilometre yakın pist uzunluğumuz var. Gerçekten dünya standartlarında bir uzunluk. Bütün misafirlerimizi Türkiye ve dünyadaki kayakseverleri Erzurum'a Palandöken 1 ve Palandöken 2'ye davet ediyoruz" diye konuştu.
Vali Memiş, açıklaması sonrası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alafatargil ile Konaklı'da kayak yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-01-17 15:30:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri suni karlamayla hizmet veriyor
YEREL HABERLER Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri suni ...
Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan ...
Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu ...
Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış günlerinde kedilere açtı
YEREL HABERLER Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül basın mensupylarıyla buluştu
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül basın mensupylarıyla ...
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri 2023'te 3 ...
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
YEREL HABERLER Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi ...
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek
YEREL HABERLER Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon ...
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.