Barınakta gördükleri hayvanların resmini yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barınakta gördükleri hayvanların resmini yaptılar

DHA

Barınakta gördükleri hayvanların resmini yaptılar


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem Özışık ve öğrencileri, 'Hayvan sevgisini resimle ifade ediyorum' toplumsal duyarlılık projesi kapsamında, ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerini hayvan barınağına götürdü. Kedi evi ve köpeklerin kaldığı bölümü gezen öğrenciler, fotoğrafı çekilerek yazıcıdan çıkarılan fotoğrafları renkli kalemlerle resmetti. 
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, öğrencileriyle toplumsal duyarlılık için 'Hayvan sevgisini resimle ifade ediyorum' projesini hazırladı. Özışık ve öğrencileri, proje kapsamında ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerini Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Büyük bölümü sokağa terk edilmiş kedi ve köpeklerden oluşan bakımevini gezen çocuklara, yetkililerce bilgiler verildi. 
Gezi sırasında hayvan sevgisi ve bakımı konusunda bilgi verilirken, barınaktaki hayvanların da fotoğrafları çekildi. Barınak gezisi sonrası Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü atölyesinde misafir edilen ilkokul öğrencilerine kağıt ve boya kalemleri veren Özışık, yazıcıdan çıkarılan hayvan fotoğraflarını dağıtarak resimlerini yapmalarını istedi. 
Kedi, köpek ve tavşandan oluşan fotoğrafları seçen öğrenciler, üniversiteli ağabey ve ablalarının yardımıyla resim yapmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında minikler, barınakta gördükleri hayvanların resimlerini yaptı. Resimlerini tamamlayan öğrencilerin çalışması Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'tan tam puan aldı. 
Üniversitenin toplumsal duyarlılık projesi kapsamında 'Hayvan sevgisini resimle ifade ediyorum' projesini hazırladıklarını belirten Doç. Dr. Özışık, "Çocukların, hayvan barınağında sokağa atılmış hayvanlara karşı duyarlılık geliştirmelerini düşünerek projeyi gerçekleştirdik. Yoğunlukta kedi ve köpek bulunan barınakta çocuklarla sohbet ettik. Bu hayvanları nasıl besleyebiliriz, yaşamalarını nasıl sağlayabiliriz, diye konuştuk. Hayvan barınağıyla hayvanat bahçesi arasındaki farkı anlatmaya çalıştık. Asıl amacımız, çocuklara hayvan sevgisini aşılamaktı. Biz hayvanlarla ilgili bilgileri burada da anlatabilirdik ama onlar oraya gitti hayvanlarla ilgili bilgiyi orada aldı yaşadı ve gördüler. Şimdi orada çektiğimiz fotoğraflardan resim ve kompozisyon yapmayı da öğrendiler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-01-19 09:56:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da lise öğrencilerinden hastanede bekleyen hasta yakınlarına çorba ikramı
YEREL HABERLER Erzurum'da lise öğrencilerinden hastanede bekleyen ...
Kayaklı koşu milli takımı seçmeleri Erzurum'da yapıldı
YEREL HABERLER Kayaklı koşu milli takımı seçmeleri Erzurum'da ...
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü'nden sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba sürprizi
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü'nden sınavlara ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, mahalle muhtarlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, mahalle muhtarlarıyla ...
Turistlere kayak garantisi veren Palandöken, yarıyıl tatilini dolu geçirecek
YEREL HABERLER Turistlere kayak garantisi veren Palandöken, yarıyıl ...
Doğu Anadolu'da göletler ve akarsular buz tuttu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da göletler ve akarsular buz tuttu
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
(Görüntülü)ERZURUM&#039;DA KAYAK MERKEZLERİNE 270 BİN METREKÜP SUNİ KAR YAĞDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERZURUM'DA KAYAK MERKEZLERİNE 270 BİN ...
Erzurum'da kayak merkezlerine 270 bin metreküp suni kar yağdırıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da kayak merkezlerine 270 bin metreküp suni ...
Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri suni karlamayla hizmet veriyor
YEREL HABERLER Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri suni ...
Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan ...
Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu ...
Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış günlerinde kedilere açtı
YEREL HABERLER Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.