Barınakta gördükleri hayvanların resmini yaptılar



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem Özışık ve öğrencileri, 'Hayvan sevgisini resimle ifade ediyorum' toplumsal duyarlılık projesi kapsamında, ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerini hayvan barınağına götürdü. Kedi evi ve köpeklerin kaldığı bölümü gezen öğrenciler, fotoğrafı çekilerek yazıcıdan çıkarılan fotoğrafları renkli kalemlerle resmetti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem Özışık, öğrencileriyle toplumsal duyarlılık için 'Hayvan sevgisini resimle ifade ediyorum' projesini hazırladı. Özışık ve öğrencileri, proje kapsamında ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerini Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Büyük bölümü sokağa terk edilmiş kedi ve köpeklerden oluşan bakımevini gezen çocuklara, yetkililerce bilgiler verildi.

Gezi sırasında hayvan sevgisi ve bakımı konusunda bilgi verilirken, barınaktaki hayvanların da fotoğrafları çekildi. Barınak gezisi sonrası Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü atölyesinde misafir edilen ilkokul öğrencilerine kağıt ve boya kalemleri veren Özışık, yazıcıdan çıkarılan hayvan fotoğraflarını dağıtarak resimlerini yapmalarını istedi.

Kedi, köpek ve tavşandan oluşan fotoğrafları seçen öğrenciler, üniversiteli ağabey ve ablalarının yardımıyla resim yapmaya başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında minikler, barınakta gördükleri hayvanların resimlerini yaptı. Resimlerini tamamlayan öğrencilerin çalışması Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'tan tam puan aldı.

Üniversitenin toplumsal duyarlılık projesi kapsamında 'Hayvan sevgisini resimle ifade ediyorum' projesini hazırladıklarını belirten Doç. Dr. Özışık, "Çocukların, hayvan barınağında sokağa atılmış hayvanlara karşı duyarlılık geliştirmelerini düşünerek projeyi gerçekleştirdik. Yoğunlukta kedi ve köpek bulunan barınakta çocuklarla sohbet ettik. Bu hayvanları nasıl besleyebiliriz, yaşamalarını nasıl sağlayabiliriz, diye konuştuk. Hayvan barınağıyla hayvanat bahçesi arasındaki farkı anlatmaya çalıştık. Asıl amacımız, çocuklara hayvan sevgisini aşılamaktı. Biz hayvanlarla ilgili bilgileri burada da anlatabilirdik ama onlar oraya gitti hayvanlarla ilgili bilgiyi orada aldı yaşadı ve gördüler. Şimdi orada çektiğimiz fotoğraflardan resim ve kompozisyon yapmayı da öğrendiler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-01-19 09:56:18



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