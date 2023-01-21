Palandöken'de tatilin ilk günü suni karla kayak keyfi



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)OKULLARIN tatile girmesiyle birlikte soluğu Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde alan öğrenciler ve aileleri, suni karla kaplı pistlerde kayak yaptı.

20222023 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısı, dün karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. 15 günlük tatile başlayan öğrenciler, aileleriyle birlikte deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler ve kayakseverler, yeterli kar olmamasına rağmen pistleri 1 metreden fazla suni karla kaplanan Palandöken'de kayak yapmanın keyfini yaşadı. Çocuklar, tatilin ilk gününü kayak yaparak geçirdi.

Çorlu'dan Erzurum'a geldiğini söyleyen Kuzey Yıldızoğlu, "Takdir aldım. Ödül olarak Palandöken'e kayak yapmaya geldim" dedi.

Erzurum ve Palandöken'i çok sevdiğini belirten Elif Pektü de "İstanbul'dan geliyorum. Palandöken'i Erzurum'u sevdiğim için tercih ediyorum. Erzurum'da bu sene 3'üncü yılım. Diğer yerlerde de yapay kar vardı ama Palandöken'i tercih ettim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-01-21 17:01:51



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