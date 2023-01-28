Son yılların en kurak kışını yaşayan Erzurum'da kar yağışı



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)SON yılların en kurak kışını yaşayan Erzurum'da, bugün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Kar yağışı, çiftçileri de sevindirdi. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Kar yağışı olmasaydı ciddi bir kuraklık olacaktı. Yağışın devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen yıl aralık ayını, ülke genelinde son 52 yılın en sıcak ayı olarak açıklandı. Erzurum'unda içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralık ayı sıcaklıklarının 2,4 derece arttığı belirlendi. Sıcak havayla Erzurum'da bir zamanlar etkili olan kar yağışı da gerçekleşmedi. 2021 Aralık ayında metrekareye 21,1 kilogram yağış düşen Erzurum'a yaklaşık son 2 ayda yağan yağış miktarı 8 kilogramda kaldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü´nün yaptığı uyarının ardından bugün sabah saatlerinde Erzurum'da kar yağışı kar yağışı başladı. Etkisini artırarak sürdüren yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. İş makineleri yolları buzlanmaya karşı tuzlarken, işçiler kaldırımlarda biriken karları temizledi. Bazı kişiler otomobillerini temizlerken, esnaf da iş yerlerinin önündeki karları süpürdü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün pazar sabah saatlerine kadar etkili olacağını açıkladığı kar yağışı Erzurumluları sevindirdi.

Erzurum'un gelinliğini giydiğini söyleyen Mustafa Kumbasar, "Erzurum'a kar yakışıyor. Gelinliğimize büründük. İnşallah daha da yağar. Çünkü hem ülkemizde hem Erzurum'da bir kuraklık söz konusu. Yağışın kuraklığı önlemeye etkisi de olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Kar yağdığı için sevinçli olduğunu ifade eden Çetin Akkuş ise "Hem sevinçliyiz hem de bir taraftan gene soğuklar başlayacak diye endişeliyiz. Bir taraftan da su kıtlığı var. Allah bildiğini yapar. Kışın da güzelliği kar" diye konuştu.

`KAR YAĞIŞI BİR NEBZE DE OLSA KURALIĞI AZALTACAK´

Erzurum'un 2022 yılından beri kuraklık tehdidi altında olduğunu belirten Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, şunları söyledi:

"Erzurum'da 2022 yılında başlayan ve 2023'ün ilk günlerinde devam eden müthiş bir kuraklık yaşandı. Geçen yıla oranla 5 kat daha fazla ekim yapılan arazilerde kar yağmaması sebebiyle sıkıntı oldu. Kar yağmadığı için topraktaki tohum tanelerini kuşlar topladı. Bu kar yağmasaydı ciddi bir kuraklık olacaktı. Bu şekilde yağışın devam etmesi bir nebze de olsa kuraklığın etkisini azaltacak. Kar yağışının devam etmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Kar yağışı devam edecek, ülkemiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak."

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"28 Ocak 2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizde beklenen kar yağışlarının Erzurum'un güneybatısı (Aşkale ve Çat ilçeleri) ile Erzincan çevrelerinde 29 Ocak 2023 Pazar günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar kalınlığının 10-20 santimetre olmasının beklendiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir."(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-01-28 12:25:39



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