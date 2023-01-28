Son yılların en kurak kışını yaşayan Erzurum'da kar yağışı (2)



'ÖZLEMLE BEKLİYORDUK'

Erzurum'un Oltu ilçesi Aslanpaşa Mahallesi'nde oturan, "Uzun zamandır Oltu'ya kar yağmamıştı. Kış aylarında bahar havası yaşıyorduk. Geçtiğimiz hafta sonu pikniğe bile gittik. Karın yağmasını özlemle bekliyoruk ve nihayet yağdı. Kar sevincimi caddeye 'seni seviyorum kar' yazarak paylaşmak istedim" diye konuştu.

Kar yağışıyla havanın temizlendiğini söyleyen Nurettin Başar, "Allah şükür kar yağmaya başladı. Temiz hava solumaya başladık. İlçemize sanki bir bolluk geldi. Çok şükürler olsun" dedi.

Oltu'nun kuraklık yaşadığını ifade eden Hüseyin Var ise kar yağışından duyduğu sevinci dile getirdi.

ARDAHAN'DA SOĞUK ETKİLİ

Ardahan'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Ardahan kent merkezinde en düşük sıcaklık sıfırın altında 19,5 olarak ölçüldü. Göle ilçesinde ise cuma günü sıfırın altında 30 derece olarak ölçülen en düşük sıcaklık, dün gece sıfırın altında 22,4 derece oldu. İlçe merkezinde soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın diğer ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar Hanak eksi 16,5, Damal eksi 14,9, Çıldır eksi 12,8 ve Posof eksi 9,9 olarak belirlendi.

VARTO'DA KAR BAŞLADI

Muş'un Varto ilçesinde 2023 yılında ilk kar yağdı. İlçede, halk sabah saatlerinde yağan karla uyandı. Varto'daki mevsimin ilk kar yağışıyla hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Bölge halkı kar yağışıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını ahırlara almaya başladı. (DHA)Murat AYDINDoğuş Poyraz DURAK-Fatih ÇELİK/OLTU (Erzurum), GÖLE (Ardahan), VARTO (Muş), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-01-28 13:59:21



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