Erzurum'da 1439, Erzincan'da 471 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da dün gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı nedeniyle 1439 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'da da kar yağışı nedeniyle 471 köye ulaşım sağlanamıyor.

AFAD ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün dün Erzurum için uyarıda bulunduğu kar yağışı, gece geç saatlerde başladı. Etkisini artırarak sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Kars-Ağrı, Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bingöl yollarını açık tutabilmek için seferber oldu.

KENT MERKEZİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Yağış nedeniyle kentte 1439 kırsal mahallerinin yolu kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bin iş makinesi ve bin 500 personelle alarma geçti. Ekipler, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle yollar açık tutulmaya çalışılırken, işçiler de kaldırımları temizledi.

METEOROLOJİ´DEN UYARI

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının bugün Erzurum´da kuvvetli, yer yer yoğun olarak devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ERZİNCAN'DA YAĞIŞ, YÜKSEK KESİMLERDE TİPİYE DÖNÜŞTÜ

Erzincan´da gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Yağış nedeniyle Erzincan'da 471 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde belediye ekipleri ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar yağışına sevindiklerini söyleyen Hüsnü Dayıkaraca, "Çok iyi oldu. Uzun zamandır beklediğimiz kar Erzincan´ımıza ulaştı. Çiftçilerimizin, tarlalarımızın, göllerimizin bereketi açısından iyi oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-02-02 10:53:34



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