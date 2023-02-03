Kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki hastaları, ekipler hastaneye ulaştırdı

ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da Büyükşehir Belediyesi ve 112 Acil ekipleri, Çat ve Narman ilçelerine bağlı yolu kar nedeniyle kapanan 3 mahallede rahatsızlanan 3 kişiye yolu açarak ulaşıp, hastaneye kaldırdı.
Aniden bastıran ve 2 gün aralıksız yağan kar yağışı Erzurum ve çevresinde etkili oldu. Tipi şeklinde yağan kar, 973 kırsal mahallenin ilçe ve kent merkeziyle bağlantısını kesti. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için mücadele ederken hasta ihbarı yapılan mahallelere öncelik verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Narman´ın Taşburun Mahallesi´nde göğüs ağrısı nedeniyle rahatsızlanan Senem Fırat (68), Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi´nde Mehmet Çağan (65) ve Aşağı Çat Mahallesi´nde kalp krizi geçiren Rahime Şahin'e (45) ulaşmak için iş makineleriyle kapalı yolları açtı. İş makinelerinin ardından mahallelere ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evlerinde yaptıkları hastaları ambulansla hastanelere ulaştırdı.
Karaşeyh Mahallesi´nden alınarak Çat Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Çağan, "Kar yağışı sonrası mahallenin yolları kapandı. Rahatsızlanınca yakınlarımın ihbarı üzerine ekipler köyümüze geldi ve beni alıp hastaneye götürdüler. Şu an sağlık durumum iyi. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2023-02-03 15:49:04
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