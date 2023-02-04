Doğu'da kar, yerini soğuk havaya bıraktı



Salih TEKİNDeniz BAŞLI/ERZURUMARDAHAN, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi´nde kar yağışı etkisini yitirirken, Sibirya soğukları başladı. Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 31,7 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye ulaştığı Erzurum'da iş yerlerinin camları buz tuttu, araçlar çalışmadı.

Şubat ayıyla birlikte bölgede başlayan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin sıfırın altında 31,7 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi bölgenin en soğuk yeri oldu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 27,3 derece olarak ölçüldüğü Ardahan kent merkezinde vatandaşlar, araçlarının üzerlerini battaniye ile kapatarak önlem aldı. Evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ağaçlar kırağı ile kaplandı, çeşmeleri buz tuttu.

İŞ YERLERİ CAMLARI, ŞADIRVANLAN BUZ TUTTU

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü Erzurum kent merkezinde ise binalarda buz sarkıtları oluştu, bazı iş yerlerinin camları buzla kaplandı. Esnaf, camlardaki buzu kazıyarak temizlemeye çalıştı. Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşa Camii'nin önündeki şadırvan buzla kaplandı. Burada abdest alan Muhammed Alperen Kaçmaz, soğuk havanın şadırvanı da dondurduğunu ifade etti. Soğuk hava nedeniyle araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar, akü takviyesi yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlığının 30 santimetreye yaklaştığı kent merkezinde iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge illerinde ve bazı ilçelerde en düşük hava sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

Ağrı -18,5, Diyadin -16,4, Doğubayazıt -14, Eleşkirt -15,9, Hamur 19,3, Patnos -22,3, Taşlıçay -21, Tutak -18,7

Ardahan -27,3, Damal -21, Göe -31,7, Hanak -25,2, Posof -14,6, Çıldır -26

Erzincan -8,4, Kemah -10,5, Otlukbeli -22, Tercan -16,9, Çayırlı -20,6

Erzurum -20, Aziziye -26,8, Aşkale -23, Horasan -21,3, Hınıs -20,1, Karaçoban -24,1, Köprüköy -22,5, Tekman -26, Çat -19,5

Iğdır -7,4, Aralık -9,2, Karakoyunlu -10,5, Tuzluca -7,9

Kars -19,5, Akyaka -22,6, Arpaçay -17,6, Sarıkamış -18,9, Selim -19,8, Susus -17,2

Muş -16, Bulanık -18,5, Hasköy -16,9, Korkut -15,5, Malazgirt -19,6, Varto -18,4. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN Deniz BAŞLI

2023-02-04 12:35:24



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