Palandöken'de köy çocuklarına kayak eğitimi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencilerine, Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor. Sömestir tatilinde dağa götürülen 200 öğrenci, Aziziye Belediyesi, Türk Kayak Vakfı (TKV) ve Erzurum Kayak Kulübü'nün iş birliğiyle başlatılan 'Kar Taneleri' proje kapsamında kayakla tanıştı. Aziziye ilçesindeki Tınazlı Köyü İlkokulu öğretmeni Seda Şahin, "Kayak kulübünden haber gelince öğrencilerime 'yarın sıra sizde, kayak eğitimi almak için dağa gideceksiniz' dedim. Hiçbiri heyecandan uyumamış ve sabah benden önce okula gelmişlerdi" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken, birçoğu köylerinden ilk kez çıkan ilkokul öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Aziziye Belediyesi, Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü'nün başlattığı, 'Kar Taneleri' sosyal sorumluluk projesi ile köyde yaşayan ve daha önce Palandöken'i görmeyen öğrencileri minibüslerle öğretmenleriyle köylerinden alıp Erzurum'a getiriyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımındaki Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen öğrencilere burada tek tek kayak kıyafetleri giydirilip, eğitmenler eşliğinde acemi pistinde kayak eğitimi verildi. Büyük heyecan ve mutluluk içinde ilk kez gördükleri Palandöken'de kayak yapan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

'SERTİFİKALARINI VERİP KÖYLERİNE UĞURLUYORUZ'

Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkan Yardımcısı Emre Çarıkcıoğlu, son 4 yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle özellikle köy okullarındaki öğrencilerin hayatlarına dokunduklarını söyledi. Sömestir ve sonrasında iki günde bir köy okulu öğrencilerini Palandöken'e getirerek burada onlara kayak eğitimi ve ardından sertifikalarını verdiklerini belirten Çarıkcıoğlu, şunları söyledi:

"Her yıl ortalama 400 öğrenciye ücretsiz kayak eğitimi veriyoruz. Bu yıl da merkez Aziziye Belediyesi ile bir proje geliştirdik. Bu proje ile de her yıl olduğu gibi öğrencileri köylerinden minibüslerle alıp öğretmenleri eşliğinde Palandöken'e getiriyoruz. Burada kayak kıyafetlerini giydirip, eğitmenlerimiz eşliğinde pistlerde kayak eğitimi veriyoruz. Öğle tatilinde onlarla yemek yiyip daha sonra gondol liftle Palandöken'i geziyoruz. Palandöken'de dolu dolu iki gün geçiren öğrencileri sertifikalarını vererek köylerine uğurluyoruz. Eğitmenlerimiz içlerinde bu spora yatkın olanları tek tek tespit edip daha sonra aileleri ile görüşüp kulüp sporcusu olarak kayağa devam etmesini istiyoruz. Her iki günde bir 20-25 öğrenciye dağda kayak eğitimi veriyoruz. Bu dersler Palandöken'de kayak sezonu bitene kadar devam edecek. Tatilde 200 öğrenciye eğitim verildi. Tatil sonrası da eğitimler devam edecek ve bu sayı 400'e çıkacak. Eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifika, madalya ve çeşitli hediyeler vererek köylerine gönderiyoruz."

'ONLARI HİÇ BU KADAR MUTLU GÖRMEMİŞTİM'

Öğrencileri ile Palandöken'e gelen Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyü öğretmeni Seda Şahin de "Kayak kulübünden beni cep telefonu ile arayıp kayak eğitim sırasının bize geldiğini ve yarın sabah minibüsle alıp Palandöken'e götüreceklerini söylediler. Ben de bunu öğrencilerime ilettim. Sabah okula geldiğimde hepsi benden önce gelmişti. Çoğu gece heyecandan uyuyamamış. Onları hiç bu kadar mutlu görmemiştim" dedi.

Öğrencilerden Muhammed Vefa Doğan da "Çok mutluyum. Köyüme gittiğimde burada yaşadıklarımı aileme ve arkadaşlarıma anlatacağım" diye konuştu (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

